Korrupciógyanús prefektus

A Krassó-Szörény megyei korrupcióellenes szolgálat értesítése nyomán szerdán több helyszínen is házkutatást tartott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT). Több rendőrt azzal gyanúsítanak, hogy fizetség ellenében fegyvertartási engedélyt adtak több személynek, noha tudták, hogy azok csak papíron vettek részt a törvény által előírt képzésen, úgy tették le a kötelező vizsgát. Ráadásul késleltették a nyomozást, hogy a büntetőjogi felelősségre vonás alól mentesítsenek fontos tisztséget betöltő személyeket, akik ellen a lőfegyverek és lőszerek birtoklására vonatkozó szabályok be nem tartása miatt zajlott kivizsgálás. Az eset úgy pattant ki, hogy az egyik ilyen felkészületlen vadász a saját testvérét lőtte meg.

Tíz személyt kísértek be kihallgatásra a szervezettbűnözés-ellenes ügyészséghez, köztük a megyei rendőr-főkapitányság fegyverekkel és lőszerekkel foglalkozó szolgálatának vezetőjét, valamint Matei Lupu prefektust is. Az ügyben szervezett bűnözői csoport létrehozása, a lőfegyverek és lőszerek rendjének be nem tartása, vesztegetés elfogadása, megvesztegetés, befolyással való üzérkedés, befolyás vásárlása, hivatali visszaélés, hivatalos okiratok meghamisítása, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás, hamisított okirat tudatos felhasználása, hamis tanúságtétel és titkos vagy nem nyilvános hivatali információk felfedésének gyanújával vizsgálódnak.

A Krassó-Szörény megyei prefektus is szerepelt azoknak a prefektusoknak a listáján, akiket pénteki ülésén meneszt a kormány – közölte tegnap Marcel Vela belügyminiszter, aki szerint minden ilyen jellegű „takarítási akció” folytatódni fog, hogy a belügyminisztérium visszakerüljön „az őt megillető helyre”.