Nagyszerűen kezdték a magyarok a mérkőzést: Bíró Blanka remekül védett, jól működött előtte a védelem, a másik kapunál pedig pontosak voltak a lövések. A románok csaknem nyolc percig nem találtak be, ezért egyszer időt is kértek.

A folytatásban némileg megakadtak a támadások, ám ezt a helyzetet is higgadtan kezelte a csapat, taktikusan játszott és hősiesen viselte a románok durva védekezését. A szünet előtt már hét góllal is vezettek a magyarok, akik sokkal összeszedettebben, hatékonyabban kézilabdáztak, mint Montenegró és Spanyolország ellen (16–10).

A második félidő elejére eltűnt a lendület a magyar válogatott játékából, a felállt védőfallal szemben pontatlanok voltak a lövések, így a létszámfölényben támadó románok egy négygólos sorozattal felzárkóztak kettőre. Kim Rasmussen szövetségi kapitány időkérése után véget ért a magyarok kilencperces gól nélküli időszaka, és a csapatkapitány, Kovacsics Anikó vezérletével őrizték minimális előnyüket.

A kapuba visszatért Bíró Blanka újra bravúrokat mutatott be, csapata megint hárommal vezetett. Már csak hetven másodperc volt hátra, amikor Románia egyenlített, Kovács Anna két támadást is rosszul fejezett be, majd az ellenfél nyolc másodperccel a vége előtt büntetőt kapott, amelyet Cristina Neagu értékesített, így Románia jutott a középdöntőbe.

Eredmények, C-csoport, 5. forduló: Románia–Magyarország 28–27, Montenegró–Spanyolország 26–27, Szenegál–Kazahsztán 30–20. A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 10 pont, 2. Montenegró 8, 3. Románia 6, 4. Magyarország 4, 5. Szenegál 2, 6. Kazahsztán 0.