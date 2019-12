A Székelyföldön élő költő, Fekete Vince új kötete kalandos kirándulás, különleges szintézise az archaikusnak és a posztmodern­nek, egymás mellé kerülnek a hiedelmek, legendák, az idézetek és források. „Árvalányhaj nyílik mindenik ablakban. / A házak mind kürtőskalácsból vannak.” A költő a talált tárgyakat pedig nekünk adja tovább. A Vargaváros a magyar költészettörténetben nagy hagyománnyal bíró, az epikára nyitó, a balladák felé mélyülő szerelmes földrajz újabb szép példája.

Fekete Vince könyvét december 10-én, kedden 18 órától mutatják be a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Beszélgetőtárs: Bogdán László.

A kőműves fia

„Hol már ember nem segíthet…”

Nagyon kérlek, segíts rajtam Csíksomlyói

Szűzanya! Gyermekkoromban

nagyanyám, mikor megtért kegytemplomodból

a búcsúról, mézeskalács

szívvel, búcsúfiával, cukorhalakkal,

zsebkendőjét ott lábadhoz

érintette és azzal törült meg, hogyha

betegek voltunk, ha hűlés

vagy bármilyen, orvul belülről támadó

rosszullét, heveny fájdalom

kerülgetett. És mindig megsegítettél,

Jézusnak anyja, Szűzanya,

a Tőled pünkösdkor hozott búcsúfia,

Mária-verejték-kendő

kigyógyított az összes betegségekből;

sárgaság, hidegláz, szembaj

nagyanya imáival együtt azonmód

jó messze elkerült minket

megannyi gyermeki esztendőkön által,

s te megóvtad az életem,

hogy felnövén, majd félszáz esztendőket így

megérjek háladatlanul,

csak alig gondolva tereád, Szűzanyám!

Bajban vagyok, látod, és hozzád szaladok

az üres templomba, eléd

térdeplek, halkan imáimat mormolom,

hogy megsegíts háládatlan

gyermeket, hosszú hónapok alatt megtört

és hozzád megtért felnőttet,

mert iszonyatos betegség ólálkodik

körülöttem, a testemet

nyaldossa lángoló nyelvével, kóstolgat,

mint áldozatát fenevad,

és én riadtan pislogok körbe, várom

a megmentő kendőt, de nincs

nagyanyám, aki homlokom letörülte,

és körbeízlel a sújtó

félelem, a bizonytalanság rettentő,

mardosó hullámverése.

Úgy térdelek előtted, mint negyven évvel

ezelőtt, ministráláskor,

az oltár mellett, mialatt a pap hozzád

fohászkodik, vagy szent fiad

testét mutatja fel épp a vasárnapi

népnek, Jézus vérét kortyolja és én hű,

gyermeki szolga, csengettyűd rázom hűsé-

gesen, mielőtt magukhoz

veszik az Érettünk-megtöretett testét

sorban jövő bácsikák, nénikék.

Szépen könyörgök, Csíksomlyói Szűzanya,

segíts rajtam, mert még soha

nem voltam ilyen nagy bajban, hogy az élet

delén, tele bőröndökkel, megrakottan,

alig kamasz gyermekekkel kelljen torpan-

nom, hogy a kór, a rettentő

betegség lekötözhet, tehetetlenné,

megtörtté, kiszolgáltatottá tehet, ki

nem ura már a testének, s csak a lélek

pislákoljon benne aprón,

takaréklángon, mint gyertya pici lángja.

Segíts meg, kérlek, Szűzanya, úgy szeretnék

még gyermekeimmel hegyek

és völgyek, dús lankák, sűrű erdőségek,

a környező vidék ölén

járni gombászni, gyógynövényért, vagy csak úgy,

kedvünkre kószálni; menni

örömmel kicsi családommal a hegyre

fel,völgybe le, s elpihenni,

ha jön az éj, a csillagok alatt este.

Segíts! Te már mindent tudsz, azt is tudod tán,

hogy bizton segítesz-e,

míg én itt műszerek és orvosok kénye-

kedvének kiszolgáltatva

hánykolódom mélységek és magasságok

között oly bizonytalanul.

Csak egy jelet adj, s benne nyugalmamat

megtalálom, csak egy jelet,

mint alagút végén a fényt, és ki eddig

annyi mindent kipróbáltam,

s nem segített semmi, te meg tudsz segítni,

te visszahozhatod még a

tűhegynyi reményt, a lélek jó nyugalmát

hogy végre visszakapjam,

mert azt is tudod, hogy mennyi kínra szántál,

s kínok közt is higgyek abban

a csöpp reményben, hogy meggyógyulok hamar,

s nem ágyban, falak közt élek

egymagam, betegség szíjaival lekötözve

egykor oly fürge izmaim.

Tudod te, mit ér az élet, s azt is, hogyha

így kell élni, akkor… nem is

olyan nagy dolog a halál.

Kontraszt

Bontom a polcokat a pincében Viszem anyámat

Kivizsgálásra Bontom a polcokat szedem szét

Őket elputrikásodtak mondja Öcsém az évek alatt

A boroskorsók alatt a sok Kiloccsanó kifutó

Bor víz a párás pince a könnyező Fagomba satöbbi

Következtében Viszem anyámat kivizsgálásra Van

Valami a veséjében ami Féléve mintha növekedésnek

Indult volna egyedül él a szülői Házban az utóbbi

Negyedszázad alatt Apját anyját férjét három

Sógorát anyósát és két öccsét eltemette Anyósát

Anyját hónapokon át ápolta forgatta Mosdatta

Pelenkázta bontom A polcokat szedem szét Megette

A gomba a pára a pince Rossz levegője roppannak

Recsegnek a deszkák a lábak A tartólécek száll a

Gombaspóra mindenre korsókra kőre Téglára fára

Omlanak esnek szét a deszkák Mindenre el

Van készülve azt mondja A legrosszabbra is

Testvérei még ennyi időt sem kaptak az élettől Mint

Amennyit ő Élt jöjjön aminek jönnie kell Vallásos

Ember templomba Járó Ha eljött az idő hát

Eljött az idő bontom a polcokat pereg A

Könnyem hull A deszkákra hull a földre a pince

Földjére Bontom törik Minden Szakad porrá Lesz

Viszem Anyámat ott megyünk el az Autóval ahol

Gyerekkoromban Annyiszor velük A központi

Park előtt majd a Viccesek épülete mellett

Ahogy apám nevezte az Ideggyógyászatot az ő

Egykori elvonókúrás menedékhelyét Majd a szemészet

Egykori épülete aztán a valamikori Gyermekkórház

Következik fent majdnem a domb Tetején a Kolcza-

Kert Ahová a felülvizsgálatok Után be-betértünk

Apámmal Flekken sör üdítő ahány sört ivott Annyi

Hűsítőt kérhettem én is Bontom a Polcokat hull a

Könnyem a földre a Deszkákra Harmincvalahány

Éve ők hoztak-vittek Most én Hozom anyámat

Hoznám apámat Is de ő húsz évvel ezelőtt úgy

Döntött Hogy ne Kelljen hordoznia többet őt senkinek

Sem nagy Műanyag edényt hoznak benne Egy

Liternyi Folyadékkal hogy azt lassan Ötven perc

Alatt Be kell kortyolgatnia Ismerősök harmincas-

Negyvenes-ötvenes „gyermekek” A hatvanas-

Hetvenes apukákkal anyukákkal Apósokkal

Anyósokkal semmi önsajnálat Semmi parázás

Kínosan igyekszünk is elkerülni Az olyan

Témákat Behívják tudom hogy mit csinálnak

Vele felfektetik intravénásan Benyomnak

Még négy deci kontrasztanyagot Majd betaszítják

Egy kemencébe vagy kétszer-háromszor Láttam már

Akkor az arcát azt a kétségbeesett Riadalmat rajta

Olvasni szeretnék de a Betűk járkálni Kezdenek

A szemem előtt mint a hangyák Bontom a

Polcokat de a deszkák elkezdenek Ugrálni

Mozogni előttem hull a könnyem Nem látok

Másfél óra múlva lesz meg az Eredmény

Addig elmegyünk járkálunk Azokon a

Helyeken ahol harmincvalahány évvel Ezelőtt

A szépséges fiatalasszonnyal Akinek csak

Néhány cisztája van most és azért Imádkozik

Hogy tisztítsa meg a veséjét a Fennvaló és

Adjon újabb haladékot még neki – ha tud

Bontom szedem szét verem Szét

Töröm apró darabokra a Polcokat

Bontom verem szét Hull a könnyem alá...