Felelősségvállalásra készül az Orban-kabinet

Felelősséget vállal a kormány a parlament előtt a 114-es sürgősségi kormányrendelet „minden katasztrofális előírásának” eltörléséért – jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök a tegnapi kormányülésen.

A miniszterelnök szerint a kormány köteles megszüntetni a 114-es rendelet gazdaságra káros hatásait, és ezt valószínűleg csak felelősségvállalással tudják elérni. „Reméltem, hogy a parlamenti vita során – tudják, hogy a rendeletet jelenleg a képviselőházban vitatják – képesek leszünk hatályon kívül helyeztetni azokat a rendelkezéseket, amelyek véleményem szerint felbecsülhetetlen károkat okoztak a román gazdaságnak. Nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e. Ellenkezőleg, a parlamentből, különböző bizottságokból olyan híreket kapok, hogy egyesek tovább akarnak rontani a 114-es rendelet előírásain” – mondta Orban a kormányülésen.

A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy felelősségvállalással fogja elhalasztani a kormány az igazságügyi törvényekben leszögezett határidőket a bírák korhatár előtti nyugdíjazására, a bírói testületek háromtagúra bővítésére és a bírói karrier megkezdéséhez szükséges szakmai tapasztalat 2-ről 4 évre emelésére vonatkozóan. Hatályon kívül helyezik továbbá a 2019/51-es kormányrendeletet is, hogy lehetővé váljon az iskolába való ingázás költségeinek megtérítése. Felelősséget fog vállalni továbbá a kabinet a költségvetési plafon törvénytervezetéért is, mert ez szükséges ahhoz, hogy később el tudják fogadni az állami költségvetés törvényét – mutatott rá Ludovic Orban.