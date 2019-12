Kihallgatták a volt minisztert

Bănicioiut tanúként idézték be egy, a Colectiv-ügyből leválasztott dosszié kapcsán, amelyben az egészségügyi hatóságoknak a 2015 októberében történt tűzvészkor tanúsított fellépését vizsgálják. Az ügyészségről távozó Bănicioiu úgy nyilatkozott a sajtónak, a nyomozó hatóság minden kérdésére válaszolt. „Higgyék el nekem, én is, a többiek is többet akartunk tenni, és higgyék el nekem: mindent megtettünk, ami emberileg csak lehetséges volt” – fejtette ki a volt miniszter a négy évvel ezelőtti tragédiára utalva, s nyomatékosította: semmiféle külföldi segítséget nem utasított el. A volt tárcavezetőt megállította az utcán a Colectiv-tűzvész egyik túlélője, Mihai Grecea, aki felelősségre vonta, amiért sok áldozatot hagytak „kutyák módjára meghalni” a kórházakban.