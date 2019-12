Erdélyi filmpremier

A Magyar Nemzeti Múzeum Rotschild Klára emlékére szervezett Clara című időszaki kiállításával párhuzamosan Erdélyben először vetítik a Rotschild Klári legendái című dokumentumfilmet. A divat nagyasszonyáról Oláh Kata rendezővel és Csukás István operatőrrel beszélget Szebeni Zsuzsanna színháztörténész. Az alkalomból kiállítanak egy eredeti Rotschild Klára-ruhakölteményt. A filmet ma 18 órától Zabolán a Mikes-kastély Luxusistállójában vetítik.

Tortoma Önképzőkör

Baróton Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében holnap 19 órától Hunyad megye történeti értékei címmel Kún Gazda Gergely dévai helytörténész tart előadást. Az érdeklődők ez alkalommal megtekinthetik Dulinszky László dévai fényképész alkotásait. Házigazda: Demeter László muzeológus. Szervező: Erdővidék Múzeuma és a Kún Kocsárd Egyesület. A rendezvény támogatója Kovászna Megye Tanácsa.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti műsora: december 15-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben (a színpadra épített nézőtér) Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján: Barbárok (rendező: Hegymegi Máté).

M STUDIO. A mozgásszínház december 13-én, pénteken 19 órától bemutató előadást tart a kamarateremben: Ivan Viripajev Illúziók című darabját Pálffy Tibor rendezte. A következő előadás szombaton 19 órától.

Jegyek a központi jegyirodában válthatók hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint az előadás előtt egy órával.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes december 11-én, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban mutatja be Tiszta című néptánc-színházi előadását. Rendező-koreográfus: Juhász Zsolt, zene: ifj. Csoóri Sándor. Koreográfusok: Horváth Zsófia m. v., Melles Endre, jelmez: Furik Rita m. v.

Képernyő

Az RTV1 ma 15.10 órakor kezdődő magyar adásának műsora: Heti krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * Született Sződemeteren – Kölcsey Ferenc szülőfalujában, a Szatmár megyei Sződemeteren jártunk. Felkerestük a szülőházát, a templomot, amelyben keresztelték, a helyet, ahonnan elindult és kiemelkedett, meglátogattuk az idén megnyitott Kölcsey Emlékközpontot, és közben emberekkel ismerkedtünk, himnuszt hallgattunk. * Széles Anna-interjú – A hetvenes és nyolcvanas évek legnagyobb romániai magyar sztárszínésze volt az 50 évvel ezelőtt induló magyar adás első ünnepi bemondónője. Széles Annával budapesti otthonában B. Nagy Veronika beszélget sok archív felvétel bejátszása mellett.

Közelgő események

ADVENTI OPERETTGÁLAEST. A Budapesti Operettszínház december 21-én 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Defender Star Management szervezésében tart előadást. Fellép: Oszvald Marika, Peller Károly és Bódi Barbara.

A HAHOTA TÁRSULAT Megáll az ész című szilveszteri produkcióját február 11-én, 12-én, 13-án és 14-én láthatja a közönség Sepsiszentgyörgyön. Mindhárom előadásra a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház pénztáránál lehet jegyet váltani elővételben keddtől péntekig naponta 16 és18 óra között.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Kalamajka a köbön 3. című előadásukat január 25-én 17 és 20 órától játsszák Sepsiszentgyörgyön.

Mentor Díj

Évente tíz olyan kiváló tanárt, edzőt, nevelőt díjaznak, akiknek jelentős, meghatározó szerepük volt tanítványaik életében. A díjra még ebben a hónapban lehet jelölni, javaslatot tenni. A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotása és 8000 lej pénzjutalom. A jelölést online lehet benyújtani december 31-ig. Részletek és jelölési űrlap: pentrucomunitate.ro/hu/mentor.

Avatóünnepség

Barátoson az új Közösségi Házat ma 18 órakor avatják fel. A volt szövetkezeti üzlet épületét a LEADER-programból újították fel. Az avatóünnepségen Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke A Szent Anna-tó képi megjelenítése 1914 előtt címmel tart előadást.

Megjelent

ERDÉLYI GYOPÁR. A 2019 év utolsó Erdélyi Gyopárja látott napvilágot, címlapján Nyisztor Miklós Várakozás című fotográfiájával. Számos eseményről találunk benne beszámolót, az Erdélyi Kárpát-Egyesület osztályainak tevékenysége mellett országos rendezvényekről is. EKE-turistabál volt a kolozsvári Kaszinóban, túravezető-képzőt tartottak az EKE Várban, ahol elkezdődött a közösségi ház építése is. Az EKE Szatmárnémeti Osztálya huszonötödik születésnapját tartották, és az EKE-napi pályázat egyik nyertese képes beszámolóval köszönte meg az ajándék kirándulást. Túrabeszámolók sora várja az olvasót, hogy elvigye a Csalhóra, az Uz Bence menedékházhoz vagy éppen Amerikába. Aki a honismeret híve, két világ határára, a Lovak havasára hivatalos, de megismerhet további székelyföldi Sissi-emlékeket, illetve többet megtudhat arról is, hogy értelmiségi embernek miért erkölcsi csőd új házat építeni. A múltba nézve arra láthatunk rá, hogy száznyolcvan éve született dr. Bedő Albert, az EKE első tiszteleti tagja, hogy relikviákkal gazdagodik az EKE Múzeuma, de még az egykori karácsonyokra is kitérnek az időjárást vizsgálva. Az égen állatövi fényeket láthatunk, a föld alatt borvizek születését, a meleg otthonban pedig gombaismerettel készülhetünk a következő szezonra.

Jogosítvány a jövőhöz

A Mol Románia és a Közösségért Alapítvány ötödik alkalommal hirdeti meg hátrányos helyzetű fiataloknak szóló, hajtási engedély megszerzését támogató programját. A Jogosítvány a jövőhöz program bármilyen kategóriájú járművezetői engedély (B, C vagy D kategória, beleértve a traktorra, trolibuszra és villamosra érvényeseket is) megszerzésének költségeit fedezi és olyan 17–25 év közötti fiataloknak szól, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, munkavállalásnál pedig feltételt vagy előnyt jelentene számukra a jogosítvány, a már dolgozók számára pedig hasznos eszköz lenne a munkaköri teendők ellátásában vagy kiterjesztésében. A pályázatot online vagy postai úton lehet benyújtani. A programmal és a pályázattal kapcsolatos bővebb tájékoztató a kozossegert.ro és a molromania.ro honlapon található. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 25.

Állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai december 10-én, kedden 16 és 17.30 óra között Alsólemhényben a polgármesteri hivatal tanácstermében, 18 és 19.30 óra között Felsőlemhényben a régi óvodában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.