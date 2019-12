Győzelmi kényszerben játszik a sepsiszentgyörgyi csapat, ugyanis egy kedvezőtlen eredmény következtében rögtön a kiesést jelentő helyek egyikén találná magát, vereség esetén az osztályozót jelentő helyre csúszna vissza. A háromszéki csapat az előző fordulóban a hajrában szenvedett vereséget a címvédő Kolozsvári CFR vendégeként, míg az Ilie Poenaru irányította labdarúgók hazai pályán játszottak döntetlent az FC Hermannstadt együttesével. A Sepsi OSK és a Clinceni története során háromszor találkozott, a 2016–2017. évi másodosztályú bajnokságban a piros-fehérek mindkét mérkőzésen begyűjtötték a három pontot, az aktuális idényben viszont osztozkodtak a pontokon, miután Goran Karanović góljára Eugeniu Cebotaru tizenegyest értékesítve válaszolt. A székelyföldi gárda a bajnokságban 19 ponttal a tizenegyedik, az Ilfov megyei együttes pedig szintén 19 ponttal – rosszabb gólkülönbséggel – a tizenkettedik helyet foglalja el. A Leo Grozavu irányította labdarúgók hazai mérlege nem igazán pozitív, a piros-fehérek kétszer győztek, négyszer döntetlent játszottak és háromszor vereséget szenvedtek, míg a harmadik leggyengébb védelemmel rendelkező Clinceni idegenben kétszer nyert, emellett egyszer ikszelt és hatszor kikapott.

„Tudjuk, hogy a következő mérkőzés a legfontosabb, számomra legalábbis amióta a Sepsi OSK edzője vagyok mindenképp a Clinceni elleni találkozó a legjelentősebb. Egy olyan csapattal játszunk, amellyel valószínű, az alsóházi rájátszásban is találkozunk, így nagyon szeretném, ha a három pontot itthon tartanánk. Bízom benne, hogy a labdarúgók is úgy ráhangolódnak a mérkőzésre, mint én, mert ez elengedhetetlen a győzelemhez. Mindenki nagy elvárásokat fogalmaz meg a csapat irányába, ezúttal is kétségtelen, mindenki azt szeretné, ha megnyernénk ezt a meccset. Tudom, hogy nem lesz könnyű feladat, plusz nyomás van rajtunk, azonban bármi történik, nekünk kell győztesen elhagynunk a pályát. Figyelemmel követtük a Clinceni legutóbbi idegenbeli mérkőzését, elemeztük a játékukat, akárcsak ők a mienket. Az egymás elleni meccs teljesen más lesz, tudjuk, mire számíthatunk, remélem nyugodtan játszunk, és megfelelő hangulatban leszünk ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk” – mondta Leo Grozavu vezetőedző.

Fülöp István úgy vélekedik, mindössze néhány perc választotta el őket attól, hogy pozitív eredményt érjenek el a címvédő ellen, viszont az már a múlt, nem néznek hátra, csak az előttük álló mérkőzésekre koncentrálnak. A 29 éves játékos szerint hazai pályán bizonyítaniuk kell, hogy képesek úgy harcolni, mint ahogy a Craiova ellen is tették, hiszen mindenképp meg kell nyerniük a Clinceni elleni mérkőzést. A középpályás úgy vélekedik, ki kell használniuk a hazai pálya jelentette előnyöket, be kell tartaniuk, amit a vezetőedző kér tőlük, így képesek lehetnek a három pont megszerzésére, illetve úgy hiszi, a labdarúgók kellőképpen motiváltak ahhoz, hogy mérkőzéseket nyerjenek.

További eredmények: FCSB–Medgyesi Gázmetán 2–0 (gólszerzők: Coman 67., Man 79.), Chindia Târgoviște–Jászvásári Politehnica 2–1 (gsz.: Florea 59., Cherchez 63., illetve Platini 47.), FC Hermannstadt–Dinamo 4–2 (gsz.: Yazalde 15., 87., Dâlbea 69., Viera 77., illetve Sorescu 50., Perović 90+1.), FC Botoșani–Kolozsvári CFR 2–1 (gsz.: Askovski 14., Roman 71., illetve Pereira 21).