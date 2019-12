Szeretetajándék időseknek

Az Ajándékozz meg egy idős személyt decemberben mottójú programmal az alapítvány arra kívánja ösztönözni a gyermekeket és felnőtteket, hogy a karácsony előtti időszakban látogassanak el nagyszüleikhez, keresztszüleikhez, idős rokonaikhoz, azok szomszédjaihoz, egykori óvó nénihez, dadához, tanítóhoz, tanárhoz, szólítsanak meg idegen idős személyeket, adjanak egy kis ajándékot és beszélgessenek el velük, kérjék, hogy meséljenek egy szép emlékről, az ajándékcsomagon pedig tüntessék fel: „Ajándék vagyok. Azért készítettek, hogy örömet szerezzek neked, mert te is olyan sok embernek szereztél örömet életed során.” Arra is kérik a programhoz csatlakozókat, készítsenek közös fényképet, esetleg videót a megajándékozott személlyel, írják le röviden a meghallgatott történetet és töltsék fel a DKA gyermek- és családsegítő szolgálat közösségi oldalára. Akik ezt megteszik, 2020 februárjában a sepsiszentgyörgyi Szeretetmanó Gálán vehetnek át oklevelet.

A programba csoportosan is be lehet nevezni, várják óvodás csoportok, osztályok, munkaközösségek jelentkezését is. A gyermekcsoportok között januárban kisorsolnak egy kétnapos erdei iskolás kirándulást teljes ellátással, az egyéni benevezők egy hétvégi kirándulást nyerhetnek, ahová családtagjaikat és azt a személyt is magukkal vihetik, akit megajándékoztak. A szeretetmanó-akció múlt vasárnap indult és szilveszterig tart.