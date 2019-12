Mától a szépmezői ipari park irodaházába helyezte át székhelyét a regionális vízszolgáltató Közüzemek Rt., miután az eddigi Bánki Donát utcai telephelyet a tulajdonos – a sepsiszentgyörgyi önkormányzat – más célra szándékszik használni. Kozsokár Attila, a vállalat vezérigazgatója pénteken ismertette a költözéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Mint kiderült, a vállalat pénztára, valamint az ügyfélszolgálat a volt telephely teljes kiürítése után is a városban marad.

Az ipari park irodaházába az ügyviteli és vezetői irodák költöztek csak át, az archívum, a műszaki részlegek, a járművek és a raktár átmenetileg a volt sepsiszentgyörgyi gépgyár (IMASA) területére költözik. Kozsokár Attila elmondta, egy bérbe vett ingatlant foglalnak el, amelyet a vállalat felújít, ez a munkálat még egy hónapot vesz igénybe. Említett részlegek a szépmezői telep megépítéséig maradnak a gépgyár területén, derűlátó számítások szerint ez legkevesebb két év, de amennyiben a közbeszerzési eljárások elhúzódnak, jóval több is lehet.

Az önkormányzat közel hatezer négyzetméteres – a Bánki Donát utcaival nagyjából megegyező méretű – területet bocsátott a vállalat rendelkezésére az ipari park szomszédságában, ide épülnek meg a csarnokok, raktárak, irodák, azaz az új székhely. A létesítmény tervezésére már meghirdették a közbeszerzési eljárást, négy szakvállalat jelentkezett, hamarosan nyertest is hirdetnek. Ha óvás nélkül sikerül megúszni, akkor elindulhat a tervezés, majd ezt követően az építkezés előkészítése, újabb közbeszerzéssel a kivitelező kijelölésére. Kozsokár Attila úgy véli, optimista meglátás szerint legtöbb három év alatt elkészülhet az új telep, de mivel a közbeszerzéseknél sosem lehet semmit sem biztosra venni, nem zárható ki, hogy amennyiben az óvásokat esetleg perek is követik, öt-hat évet is igénybe vehet az egész.

Amint korábban már jeleztük, a beruházás értéke várhatóan meghaladja a kétmillió lejt, de mint az már megszokott, a versenytárgyalások nyomán ez az összeg várhatóan csökkenni fog. Kozsokár Attila lapunk felvetésére augusztusban jelezte, az önkormányzat a törzstőke megemelésével – ami nemrég meg is történt – biztosítja a beruházáshoz szükséges forrásokat.

Az igazgató továbbá arról is beszámolt, hogy a vállalat pénztára, valamint az ügyfélszolgálat – jelenleg egy személy – a Bánki Donát utcai volt székhelyen működik, s a költözés lezárása után sem kerül ki Szépmezőre. A város a Martinovics Ignác utcában ajánlott fel ingatlant a pénztár és az ügyfélszolgálat elhelyezésére. Ezeket a fogyasztókra való tekintettel semmiképp nem szándékoztak kitelepíteni a szépmezői székhelyre.