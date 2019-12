A tárcavezető egyúttal azt is hangsúlyozta: a felelősök fizetni fognak. Az anyagot már ma reggel átadják a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság ügyészeinek. Vela már mandátuma megkezdésekor kérvényezte a hanganyag titkosításának feloldását, és abból, hogy a végső határidőig tartott a huzavona, arra következtet, hogy valakiknek nem akaródzott kiadni a felvételeket. A miniszter azt is kilátásba helyezte, hogy a csendőrség ezentúl más „arculattal és hozzáállással” működik majd, és az is lehet, hogy átszervezik az állományt, hogy „az, ami tavaly augusztusban megtörtént, többé ne ismétlődhessen meg Romániában”. (Főtér)

ELLENŐRZIK MAJD A TÖLTŐÁLLOMÁSOKAT. A Versenytanács elnöke, Bogdan Chiriţoiu pénteken bejelentette: az intézmény ellenőrizni fogja, hogy a pótlólagos üzemanyagadó eltörlése az üzemanyagárakon is megmutatkozik-e? Mint ismert, a parlament a napokban módosította az adótörvénykönyvet és eltörölte január 1-jei hatállyal az üzemanyagra kivetett, 7 eurocentes többletadót, amit 2014-ben vezetett be a Ponta-kormány. Ha a törvénymódosítást kihirdeti az államfő, a 7 eurocentnek megfelelő 32 banival csökken az üzemanyag jövedéki adója. Bogdan Chiriţoiu elmondta, az eddigi tapasztalatok szerint az olajtársaságok árai eddig tükrözték a jövedéki adó változásait. „Tehát ha az adó nőtt, drágább lett az üzemanyag, ha csökkent, akkor a megfelelő arányban lett olcsóbb a benzin és a gázolaj” – magyarázta a Versenytanács elnöke. Hangsúlyozta, hogy az olajtársaságok nagy bírságot kockáztatnak, ha a törvénymódosítás hatályba lépése után nem csökkentik az áraikat. (Maszol)

BEVÁSÁROL A VÉDELMI TÁRCA. Újabb három Piranha 5 típusú páncélozott csapatszállító érkezik év végéig Romániába, és februárra lezárul az első, 36 darabos tétel beszerzése – közölte a General Dynamics (GD). Jelenleg húsz ilyen típusú páncélozott csapatszállítója van Romániának. Miután az első, 36 járműből álló flotta teljes lesz, a gyártás a Bukaresti Mechanikai Üzemben (UMB) folytatódik majd, a projekt következő szakaszaiban a csiszolást, a festést és a végső összeszerelést a bukaresti gyárban végzik. A Romtehnica társaság, amelynek egyetlen részvényese a védelmi minisztérium, ősszel 8,5 millió euró összegű bírságszámlát nyújtott be a Piranha 5 páncélosok gyártójának, mert késett azon járművek leszállítása, amelyekre 2018 januárjában kötöttek szerződést. A körülbelül 895 millió euró összegű szerződés 227 páncélozott jármű megvásárlására szól, ezek egy részét Romániában fogják összeszerelni a tervek szerint. (Agerpres)