A címvédő Sepsi-SIC együttese szombaton 112–58 arányban diadalmaskodott a Bukaresti Rapid vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga Keleti csoportjának 10. fordulójában. Együttesünknek ez volt az aktuális szezonbeli kilencedik sikere, s hibátlan mérleggel továbbra is a Sepsi SIC vezeti a tabellát, és szombaton 18 órától a Târgoviște alakulatát fogadja a Sepsi Arénában.

A szombati találkozón a házigazdák egymásutáni három sikert is összehoztak, így bíztak a bajnok elleni tisztes helytállásban és edzőjük, Dan Militaru legjobb ötösét – Natalia Burlakova, Alexandra Lupusavei, Florina Stănici (Diaconu), Gabriela Vlad és Sonia Cazacu – küldte pályára. A zöld-fehér mezes szentgyörgyi csapat viszont Jovana Pašićcsal, Demeter Nórával, Andra Mandachével, Annemarie Gödri-Părăuval és Chrissy Givensszel kezdte bukaresti vendégjátékát. Hazai triplával indult a párharc, amire Givens, Demeter és Mandache válaszolt, és a 3. percben már 3–9-re vezetett a Sepsi-SIC. A folytatásban Burlakova a büntetővonalról pontozott, s a 6. perc elején csak két pont volt a két csapat között (10–12). Ekkor sebességet váltottak Zoran Mikes tanítványai, egy 10–0-s rohammal megléptek, és innen már csak a háromszéki csapat létezett a pályán (18–26). A második negyedben tovább tartott az egyoldalú játék, s a 14. percben már 20 pont volt a háromszékiek előnye (20–40). Az első félidő hajrájában mindkét oldalon hullattak a kosarak, s együttesünk 21 pontos vezetésnél vonult szünetre (38–59).

A térfélcserét követően is a Sepsi-SIC irányította a küzdelmet, a pálya pedig egyre jobban megdőlt, és Gödri-Părăuék támadásról támadásra növelték az alakulatok közötti szakadékot. Az utolsó szünet előtt 46–87 állás volt olvasható az eredményjelzőtáblán, s a zöld-fehér győzelem nem forgott kockán. A negyedik játékrész 35. percében Natalie Butler duplájával a bajnokcsapat átlépte a százpontos határt (51–101) és végül 58–112-re nyerte meg a találkozót. A Sepsi-SIC ebben a szezonban immár harmadik alkalommal zárt 100 pont felett: a Rapid előtt az Alexandria (49–114) és a Konstancai Phoenix (31–178) elleni mérkőzéseket is három számjegyű eredménnyel fejezte be.

A mezőny és a Rapid legeredményesebb játékosa Stănici (Diaconu) lett, aki 18 pontot szerzett a Seps-SIC csapata ellen, míg tőlünk Jelena Vučetić 16 és Butler 14 ponttal vette ki részét a zöld-fehérek sikeréből, ám utóbbi neve mellé 16 lepattanót is feljegyezhettünk.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, Keleti csoport – 10 forduló: Rapid–Sepsi-SIC 58–112 (18–26, 20–33, 8–28, 12–25) Bukarest, Rapid Sportterem. Mintegy 10 néző. Vezette: Cristina Anuței, Laurențiu Antoche, Diana Oprea. Rapid: Burlakova 2, Lupusavei 6, Stănici 18/3, Vlad 12/12, Cazacu – Pantazi 4, Ticu 8/3, Bejan, Grigore, Cuațu 6, Manea 2, Niculescu. Edző: Dan Militaru. Sepsi-SIC: Pašić 10, Demeter 10, Mandache 12/6, Gödri-Părău 6, Givens 10/6–Orbán 10, Cătinean 8/6, Mîrne-Nagy 2, Vučetić 16, Topuzović 8/6, Kovács 6/6, Butler 14. Edző: Zoran Mikes.

A forduló további eredményei: Konstancai Phoenix–Alexandria 52–53, Târgoviște–Brassói Olimpia 72–75, az Agronómia Bukarest szabadnapos volt. Az állás: 1. Sepsi-SIC (9/0) 18 pont, 2. Târgoviște (7/2) 16 pont, 3. Brassó (5/4) 14 pont, 4. Rapid (3/6) 12 pont, 5. Alexandria (2/6) 10 pont, 6. Konstanca (2/6) 10 pont, 7. Agronómia (2/6) 10 pont.

Már csak második a KSE

Mint arról beszámoltunk, a Kézdivásárhelyi SE csapata szerdán 75–45 arányban kikapott a Kolozsvári U vendégeként, s miután szombaton a Szatmárnémeti VSK hazai környezetben 87–32-re nyert a Nagyváradi Rookies gárdája ellen, Farkas Alpár tanítványai visszacsúsztak a Nyugati csoport második helyére. A 7. forduló harmadik meccsén az Aradi FCC 80–38-ra győzött a Marosvásárhelyi Sirius otthonában. Az állás: 1. Szatmár (6/1) 13 pont, 2. KSE (5/3) 13 pont, 3. Kolozsvár (5/2) 12 pont, 4. Arad (5/2) 12 pont, 5. Marosvásárhely (1/6) 8 pont, 6. Nagyvárad (0/8) 8 pont. A céhes városbéli együttesünkre szerdán a Kolozsvári U elleni Román Kupa-béli, míg szombaton a Szatmárnémeti VSK-val szembeni bajnoki mérkőzés vár. Előbbit idegenben, utóbbit pedig saját közönségük előtt játsszák a kék-fehér mezes kézdivásárhelyi lányok. (tibodi)