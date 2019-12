Az államtitkár nyilatkozata szerint a napokban járt a minisztériumban egy ellenőrző szerv az Európai Bizottságtól, s együtt fedeztek fel a vidékfejlesztési alapoknál 40 millió eurót, ami fiatal gazdák megtelepedésének támogatására használható fel. A megyei vidékfejlesztési hivatal útmutatást a pályázat esetleges újraindítására mindeddig nem kapott. Eddigi ismereteik és a mezőgazdasági minisztérium régi vezetőinek hivatalos bejelentése szerint az intézkedésre szánt összeg már tavaly elfogyott, idén pedig már nem is lehetett pályázni a gazdaság nagyságától (SO-értékétől) függően 40, illetve 50 ezer eurós támogatásra. Az intézkedés keretében 2015-ben 111 millió euró állt rendelkezésre, 2016-ban 161 millió, 2017-ben 170 millió, tavaly pedig mindössze 11 millió eurós keretösszegre lehetett pályázni. A most bejelentett összeg 800–850 fiatal pályázati támogatására lenne elegendő.

A pályáztatás elindításától és a lehetséges határidőkről Sebestyén Csabát, a képviselőház mezőgazdasági szakbizottságának tagját is megkérdeztük, aki megerősítette, hogy tudomása van 40 millió eurós keretösszeggel egy újabb kiírásról, mostani információi szerint pedig a pályázatot március folyamán tervezik meghirdetni.

A képviselő arról is értesített, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának támogatását célzó 4.2-es intézkedésnél tavasszal újabb kiírás készül. A pályázati keretösszegből célirányosan 100 kis vágóhíd létrehozását, mobil vágóhidak megvásárlását támogatnák.

A fiatal gazdák támogatása nagyon kedvelt és igényelt volt a megye fia­taljai körében, és sokan pályáztak eredményesen. A 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési tervben az első kiírás 2015-ben történt, ebben az évben a hegyvidéki pályázatoknak elkülönített pénz el sem fogyott. A következő években azonban hatalmas verseny alakult ki, tavaly például a letett pályázatok értéke kétszerese volt a 11 millió eurós keretösszegnek, a pályázati pénz pár nap alatt el is fogyott. 2015 óta a megyéből összesen 139 fiatal pályázott eredményesen, és a pályázat letevési évének függvényében sokan már a támogatás egészét vagy annak első részletét (75 százalékát) meg is kapták.

Mivel a pályázati feltételek, az értékelés szempontjai és a pontszámok egyik évről a másikra általában nem változtak, az államtitkári nyilatkozat tükrében röviden ismertetjük a pályázat várható feltételrendszerét, arra biztatva az érdeklődő fiatalokat, hogy használják ki a lehetőséget.

Az intézkedésre a letevés pillanatában 41. életévüket még be nem töltött fiatalok pályázhatnak. Magánszemély nem pályázhat, a gazdaságot engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás vagy cég formájában kell bejegyeztetni. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet két évnél régebbi, ugyanígy az új gazdálkodási forma APIA-s vagy az állategészségügyi nyilvántartásba való vétele sem haladhatja meg a két évet. A kifizetési ügynökséghez a területalapú kérést az új gazdálkodási forma szerint kell letenni, a gazdaságban levő állatokat ugyanígy át kell íratni az új vállalkozásra, gazdálkodási formára. A fiatal gazda pályázat útján 40, illetve 50 ezer euró támogatást kaphat a gazdaság SO-értékétől függően, két részletben: a sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három éven belül. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb feltétel az eladási kötelezettség. A pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy három év alatt az első részlet 20 százalékának megfelelő összegben értékesít terméket, s vállalnia kell a gazdaság korszerűsítését az üzleti tervben leírtak szerint. Ez a gyakorlatban 6–7 ezer euró értékű eladást jelent, amit a második részlet igénylésekor bizonyítani kell. Természetesen, ha ezt a feltételt a pályázónak három évnél hamarabb sikerül megvalósítania, a második részlet kifizetési igénylését korábban is benyújthatja. A fiatal pályázónak a gazdálkodás mellett más munkahelye is lehet, feltétel, hogy ez az illető községben vagy a község 75 kilométeres körzetében található településen legyen. A pályázónak üzleti tervet kell készítenie, mellyel bebizonyítja, hogy a kapott támogatás a gazdaság fejlesztésére vagy az uniós normák bevezetésére fordítja.

Állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok esetén kötelező vállalni, hogy a támogatás egy részét a gazdaságban termelődő trágya kezelésére (pl. betonozott alapú és oldalfalú tárolók építésére vagy a már meglevők bővítésére) költik, természetesen csak akkor, ha a gazdaság a pályázat leadáskor még nem rendelkezett megfelelő trágyatárolóval. Elfogadják azt a megoldást is, hogy a gazdaságban termelődő trágyát egy környezetvédelmi engedéllyel rendelkező trágyatárolóhoz szállítsák (ilyen tárolóval rendelkezik például Uzon és Csernáton község).

A gyakorlatban az építési engedély megszerzése rengeteg buktatóval jár, és ha nem sikerül annak kiváltása, megengedett egy ideiglenes, egyszerű, de megfelelő kapacitású tároló létrehozása (pl. oldalfalakkal ellátott, vízhatlan anyaggal bélelt tároló, amelyhez nem kell építési engedély). Mivel a bejelentett 40 millió eurós kiírásra újra hatalmas versengés várható, és a sikeres pályázás legnagyobb mértékben a pályázat pontokban kifejezett értékétől függ, ezért a pályáztatás pontszerzési lehetőségeire jövő heti lapszámunkban még bővebben visszatérünk.