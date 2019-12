A Kedvenc a legjobb európai film

A Kedvencet az év európai vígjátékának is megválasztották, Jorgosz Lanthimosz elnyerte vele az év legjobb európai filmrendezőjének járó díjat, Anna királynő alakítója, Olivia Colman pedig megkapta a legjobb női alakításért járó elismerést. Az ír–brit–amerikai koprodukció így tovább halmozta a díjakat, miután a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) elismerései közül elnyert hetet, Olivia Colmant pedig Oscar-díjjal tüntették ki a brit uralkodó megformálásáért. Ugyancsak négy jelölést kapott Pedro Almodóvar Fájdalom és dicsőség című filmje, de a spanyol rendező önéletrajzi ihletésű munkája csak egy kategóriában nyerte el a díjat: a főszereplő Antonio Banderas a cannes-i filmfesztivál zsűrije után az EFA-tól is megkapta a legjobb férfi alakításért járó elismerést. Szintén négy jelölést kapott, de egyet sem váltott díjra Roman Polanski J’accuse (Vádolom) című rendezése, amely a híres 19. századi Dreyfus-ügyet mutatja be.

A legjobb rövidfilmnek járó elismerést Bogdan Mureșanu román rendező Cadoul de crăciun (Karácsonyi ajándék) című munkájának ítélték oda. Az 1988-ban alapított EFA 32. alkalommal osztotta ki az európai Oscar-díjként is emlegetett elismeréseket, amelyek a kontinens filmművészete iránti figyelmet hivatottak erősíteni.