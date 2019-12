Bodzaforduló és Kézdivásárhely az a két város, ahol mihamarabb rendezni szeretné a regionális ivóvíz- és csatornaszolgáltató Közüzemek Rt. a problémákat, ezekkel párhuzamosan újabb pályázatot készítenek elő, mely révén az Aquacov Közösségek Közötti Társuláshoz csatlakozott városokban és községekben további hálózatkorszerűsítési és bővítési fejlesztéseket remélnek véghezvinni. Az egyelőre 2023-ig tervezhető elképzelésekről Kozsokár Attila vezérigazgató beszélt, több vitatott kérdést is tisztázva, ezek közt a céhes városbeli ivóvíz minőségét illető felvetéseket is.

A négy évvel ezelőtt, 2015-ben zárult Környezeti Ágazati Operatív Program részeként elnyert támogatásból négy városban, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Bodzafordulón hét nagy munkálatot finanszíroztak. Bodzafordulón a munkát a mai napig nem sikerült lezárni. Halasztást kértek a pályázati hatóságtól, s mivel a kivitelező nem teljesítette az elvárásokat, szerződést bontottak vele.

Kozsokár Attila szerint a vállalkozás nem rendelkezett elegendő pénzalappal, országszerte több nagy munkálatot elnyertek, de sehol nem haladtak a megállapodásoknak megfelelően. Bodzafordulón is zűrzavar volt a munka körül, voltak utcák, ahol a vízhálózat vezetékeit elhelyezték, a szennyvízelvezetést azonban nem oldották meg, máshol fordítva jártak el, de tisztességesen egyik helyszínen sem sikerült lezárni a folyamatot. Ez a hozzáállás oda vezetett, hogy a Közüzemek nem tudták folyósítani a munkálatok ellenértékét, mivel a munkálatok gyakorlatilag nem voltak lezárva. Ezért idén úgy döntöttek, felbontják a 2012-ben aláírt kivitelezési szerződést, a hálózat korszerűsítésének fennmaradt részét, ami a teljes beruházás mintegy öt százalékát teszi ki, a Közüzemek önerőből fejezi be. Az igazgató szerint még mintegy ötszáz méter vezeték elhelyezését, egy átemelőállomás kialakítását, valamint a környék háztartásainak a rendszerre történő hozzácsatolását kell elvégezni. Március elején neki tudnak látni a csatornázásnak, júniusig pedig, ami a munkálatok elvégzésének határideje, az utcák rendbetétele is lezárulhat. Nyárig kötelező végezni, mivel ez a határidő már a végső, az uniós pályázatban újabb halasztásra nincs lehetőség. Kozsokár Attila szerint nagyjából ötmillió lejre tehető az előző kivitelező által el nem számolt, de elvégzett, valamint az elvégzésre váró munkálatok értéke. A szükséges összeget az egykoron elnyert forrásokból is fedezni tudják, nem kell saját költségvetésből áldozniuk.

Csak a vezetékcsere segíthet

Kozsokár Attila a kézdivásárhelyi ivóvíz minőségéről szólva felidézte, a céhes városban és a megyei önkormányzat ülésén is kifejtette: az uniós pályázat révén megújultak a vízházak, tartályok, illetve a nyomóvezetékek, így a rendszerbe kerülő víz minősége rendben van – a gondot a helyenként ötven évnél is idősebb csövek jelentik. Mivel Kézdivásárhely térségében a fellelhető, fogyasztásra alkalmas víznek magas a vastartalma, és több évtizeden keresztül a semlegesítésre nem fordítottak gondot, ennek nagy része üledékként a vezetékekben rakódott le. Jelenleg a lerakódások egy része minden egyes beavatkozáskor elszabadul és a fogyasztóknál köt ki. Ez okozza a csapon folyó víznek a sokszor ijesztő kinézetét – részletezte az igazgató.

A megnyugtató megoldás a vezetékek cseréje lehet, viszont a Közüzemek mint regionális szolgáltató a működtetésen, a víz biztosításán túl közvetlenül csak javítási, karbantartási munkálatot végezhet a hálózatokon, melyek tulajdonosai az önkormányzatok. A szolgáltatási díjból származó összegeket ilyen célra nem tudják felhasználni – nincs beruházásra fordítható tétel –, így csak sürgősségi beavatkozásokat végezhetnek. Ezen változtatni szeretnének egy fejlesztési alap létrehozásával, de erre az Aquacov Közösségek Közötti Társulást alkotó négy városnak és nyolc községnek, valamint az országos árszabályzó hatóságnak is rá kell bólintania. Egyeztettek a kézdivásárhelyi városházával, valamint a megyei képviselő-testület vezetőségével is, előbbitől már megérkezett a válasz, hogy ezentúl minden évben elkülönítenek egy összeget a hálózat cseréjére.

A vállalatnál összeállítottak egy prioritáslistát, melyen azok a vezetékek kerültek első helyre, ahol gyakoriak a meghibásodások, s ahol a legsűrűbbek a víz minőségét érintő panaszok. A cserét, korszerűsítést itt kezdik, s ez az eljövendő két-három évben megoldható lehet, míg a kevésbé súlyos részeken az uniós alapokból próbálnak felújítást végezni – fejtette ki Kozsokár Attila. Az igazgató ugyanakkor rámutatott: annak ellenére, hogy egyesek így próbálják beállítani, a vízgondok Kézdivásárhelyen nem érintik az egész várost, csak a hálózat azon részét, ahol az elmúlt 40–50 évben nem történt érdemi beavatkozás. Ez a hálózat mintegy 40 százalékát jelenti, de itt sem egyforma a helyzet minden szakaszon.

Újabb pályázat, növekvő szolgáltatási terület

Ami a további beruházásokat illeti, még idén nekiláttak a nagy infrastrukturális beruházások finanszírozására meghirdetett regionális operatív programhoz benyújtandó pályázat előkészítésének. A tanácsadó vállalattal már megkötötték a szerződést, most a megvalósíthatósági tanulmányok előkészítése zajlik. Az Aquacovhoz társult önkormányzatokkal egy ideje már egyeztetnek, ezen a héten tisztázzák, mi az, amit a program 2023-as lezárásáig meg lehetne valósítani. A korszerűsítési, bővítési terv teljes értéke eléri a 80–90 millió eurót, de ekkora összeget biztos nem tudnak lehívni az eljövendő három évben. Már csak azért sem, mivel az új pályázási rendszerben nincs lehetőség halasztásokra (ütemezésre), mint korábban, így csak abba érdemes belevágni, amit meg is tudnak valósítani határidőn belül – fejtegette Kozsokár Attila.

Háromszéken amúgy 15 közigazgatási egység társulna a pályázathoz, egy részük – így Barót városa – még nem tagja az Aquacovnak, egyelőre folynak az egyeztetések a csatlakozásukról. A vállalat már összeállított egy listát arról, hogy milyen fejlesztésekre gondoltak, ehhez kell az önkormányzatoknak hozzátenniük a maguk részét. Több községben hálózatbővítés jön majd szóba, mivel a meglévő rendszereiket más forrásokból már korszerűsítették, a városokban pedig inkább a szolgáltatás automatizálására kell majd koncentrálniuk, de mindenhol szükség van további felújításokra is.

Kozsokár Attila jelezte, nő a száma azoknak az önkormányzatoknak, amelyek csatlakoznának a társuláshoz (egyesülethez) – jelenleg 118 ezer fogyasztójuk van. Az elmúlt évek tapasztalata alapján – több községi hálózatot és a szolgáltatást vették át –, most óvatosabban járnak el, hogy elkerüljék azokat a helyzeteket, amikor komoly gondokkal küzdő rendszert kaptak – mint történt Gidófalva vagy Uzon esetében. Jelenleg több más önkormányzat mellett Sepsikőröspatakkal, Torjával, Kökössel tárgyalnak.

A barótiak is csatlakoznának, mivel egy uniós kötelezettségszegési eljárás fenyegeti az önkormányzatot. Az erdővidéki városban viszont komoly gondok vannak, sem az ivóvíz minősége, sem a szenny­vízkezelés nem felel meg az elvárásoknak – emiatt felmerül az EU-s fegyelmezési eljárás veszélye is –, és az idevágó, tíz évvel ezelőtt elindított pályázatot sem sikerült lezárniuk. Így egyelőre nem egyezhetnek bele a csatlakozásba, és az sem tiszta, mit lehetne tenni, az idő pedig nagyon sürgeti őket – magyarázta Kozsokár Attila, hozzátéve: a város akkori vezetősége tíz évvel ezelőtt külön úton indult el, saját szolgáltatót akartak, de az elgondolás végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.