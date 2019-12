„Ha meg akarják változtatni a rendszert, el kell magyarázniuk a lakosságnak, milyen módon változtatnak: behozzák a magánszférát, amely a közpénzeket felhasználva végez el bizonyos tevékenységeket a közszféra struktúrái, a mentőszolgálat, a SMURD helyett. Ez azt jelenti, hogy néhány éven belül el fog tűnni a közszféra” – vélekedett. A belügyi államtitkár arra reagált, hogy néhány hete nyilvánosságra került egy videó a Colectiv-tragédiáról, amely azt bizonyítja, hogy az áldozatok kimentése a lángokban álló bukaresti klubból meglehetősen fejetlenül történt. Emiatt egyre többen kérik Raed Arafat lemondását. (Maszol)

ELLENŐRZÉS A BELÜGYNÉL. Valamennyi belügyminisztériumi struktúránál ellenőrzéseket tartanak, beleértve a katasztrófavédelmi főigazgatóságot is, és ez az ellenőrzés olyan döntéseket eredményezhet, amelyek Raed Arafatot is érinthetik – nyilatkozta tegnap Marcel Vela belügyminiszter. Vela szerint az ellenőrzések a szaktárca minden alegységére kiterjednek: a katasztrófavédelem után a csendőrséget, a határrendészetet és a közlekedésrendészetet is megvizsgálják, és mindezt már a folyó hét végéig lebonyolíthatják. (Agerpres)

GYENGÉNLÁTÓK IS VEZETHETNEK. Nem akármilyen törvénytelenségekre derített fényt a rendőrség: a hatóságok által végzett vizsgálatok szerint olyanok is megkaphatták – jó pénzért – a gépjárművezetői jogosítványhoz szükséges orvosi igazolást, akiket súlyos látászavarral vagy nem kevésbé súlyos pszichés problémákkal tartanak nyilván, és nem is vettek részt az orvosi vizsgálaton. A rendőrök többek között a jogosítvány, a fegyverviselési engedély és szociális segély megszerzéséhez szükséges orvosi igazolások ügyét vizsgálták, így jutottak a hajmeresztő eredményre. Eddig 55 esetben indítottak bűnvádi eljárást vesztegetés, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és okirat-hamisítás miatt. A következtetés: mindenki legyen a lehető legóvatosabb, akár autósként, akár gyalogosként, akár kerékpárosként vesz részt a forgalomban, mert sohasem tudhatja, hogy aki éppen szembejön, hogyan szerezte a jogosítványát. (Főtér)