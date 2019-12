Felújítják a Kórház utca fölötti hidat

A beruházás becsült költsége 2,1 millió lej, és ebből nem csupán a forgalmas felüljárót korszerűsítik, hanem rendbe teszik az egyik lábánál levő, gondozatlan területet is, ahol 11 új parkolóhelyet alakítanak ki. Az 1970-es évek elején épült, 36,8 méter hosszú és 11,5 méter széles híd már eléggé megkopott, betonozott részei letöredeztek, a fémelemek rozsdásak, elgörbültek, tartógerendáinak alja is sérült (a magasabb járművek miatt), lábainak vakolata is hámlik, a korlát burkolata pedig több helyen nagy darabokban letöredezett.

A felújítás során a hídfőket, tartópilléreket, a híd szerkezetét is megerősítik. (demeter)