Többet fizetünk a vízért

Kozsokár Attila, a részvénytársaság vezetője pénteken számolt be arról, hogy az országos közszolgáltatási árszabályzó hatóság után az Aquacov Közösségek Közötti Társulásba tömörült önkormányzatok – négy város és nyolc község – is jóváhagyták az új díjszabást, így azt alkalmazni is tudják. Az igazgató szerint az áremelést az infláció, a béremelések, a működési költségek, valamint az elektromos energia drágulása indokolta. Kozsokár Attila arra is kitért, hogy az új díjszabás továbbra is egyike a legenyhébbeknek országos szinten, a Közüzemek 43 regionális szolgáltató közül a 38. helyen áll, ami az árakat illeti.

A vállalatvezető továbbá elmondta, jelenleg négy várost – Sepsiszentgyörgyöt, Kézdivásárhelyt, Kovásznát, valamint Bodzafordulót –, valamint nyolc községet – Árkos, Bodok, Gidófalva, Illyefalva, Uzon, Kézdiszentlélek, Szentkatolna, Uzon és Zágonbárkány – szolgálnak ki, de a kör hamarosan bővülni fog.