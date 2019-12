Megköszönték az önkéntes munkát

Lapunk érdeklődésére Grüman Éva Orsolya, a HÖK elnöke elmondta, adatbázisukban mintegy száz háromszéki ifjúsági és civil szervezet szerepel, amelyek mind foglalkoztatnak önkénteseket, a megyében több százan vesznek rész ilyen módon segítő munkában, szervezésben, adományok gyűjtésében és szétosztásában, önkéntesképzésben. Grüman Éva Orsolya úgy véli, az elmúlt tíz évben fel­ívelőben az önkéntes mozgalom, s bár gyakran cserélődnek a személyek főként az ifjúsági szervezetekben, mindig jönnek újak, akik átveszik a feladatokat. A szombati önkéntesbálon harminc szervezet részéről százharmincan vettek részt, akiket köszöntve a HÖK elnöke elmondta, az önkéntesek közöttünk élnek, tevékenységükkel példát mutatnak közösségünknek.

Köszöntőt mondott Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági értekezlet elnöke és Badiu Maria, az Alexandra Ducancea Ifjúsági Egyesület elnöke, sikeres évet kívánva azoknak, akik önzetlenül vesznek részt szervezetük programjainak lebonyolításában, ezzel is színesebbé téve a háromszéki civil körképet. A szombati gálán díjazták a két legnagyobb humanitárius tevékenységet kifejtő háromszéki szervezetet.

A 2017-ben alapított L. A. B. Életmentő Kupakok Egyesület műanyag kupakokat gyűjt, az értékesítésükből származó pénzösszeget beteg gyermekek kezelésére, valamint rászoruló családok folyamatos támogatására fordítja, ugyanakkor tartós élelmiszerrel, ruhával, lábbelivel, háztartási eszközökkel is segíti pártfogoltjait egész évben. Legutóbbi, november derekán lezárult kupakgyűjtő versenyükre Erdély számos településéről jelentkeztek: 147 óvodás csoport, valamint 195 iskolai osztály – azaz több mint 11 ezer óvodás és diák, illetve 300 pedagógus – közel hét és fél tonna műanyag kupakot gyűjtött és továbbított az egyesülethez. Ezek ellenértékét a Bihar megyei négy hónapos Noel (Ölyus Noel Róbert) támogatására szánják, aki SMA 1-betegségben (gerinceredetű izomsorvadásban) szenved, gyógyulásához pedig igen költséges génterápiára van szüksége, mely mintegy kétmillió dollárba kerül. Ugyancsak a nélkülözőkre összpontosít az a december 20-i rendezvény is, melyet a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love to Dance egyesület szervez az Életmentő Kupakok javára. A Sepsi Arénában tartandó karácsonyi táncbemutatóra 15 lej értékű tartós élelmiszer- és édesség a belépő, amit hátrányos helyzetű családokhoz juttatnak el – számolt be Bács Emese egyesületi elnök.

A Salvatore Egyesület hat fiatal önkéntes kezdeményezéséből jött létre négy esztendővel ezelőtt. A Buna család által működtetett sepsiszentgyörgyi szervezet pályázatokból, támogatásokból teremti elő az anyagiakat, de nagyon fontosnak és értékesnek tartják a lakossági hozzájárulást is. Az egyesület az idei Jónak lenni jó elnevezésű egész éves humanitárius programjáért kapta az önkéntesgála díját, tevékenységük jótékony hatásából több mint 17 500 személy részesült.

A Salvatore Egyesület önkéntesei már év elején megkezdték a felkészülést a rászoruló családok, személyek megsegítésére. Márciusban, áprilisban, novemberben tartós élelmiszereket gyűjtöttek a Merkúr üzletlánc egységeiben, a vásárlók adományait decemberben is fogadják az említett helyeken. Arra kérik az üzletbe amúgy is betérő vásárlókat, hogy vegyenek egy termékkel többet, és azt a kijáratnál tegyék a szervezet gyűjtőládájába. Az adományokat a szervezet önkéntesei csomagolják és juttatják el a rászoruló családoknak a megye különböző településeire. A tartós élelmiszer mellett édességet, ruhát és játékokat adományoznak a családoknak. Az adománygyűjtés mellett a húsvéti, illetve karácsonyi időszakban tombolát árusítanak, a befolyt összeget tartós élelmiszerre és édességekre fordítják, amit szintén eljuttatnak a nélkülöző családoknak, így próbálnak minél több ember arcára mosolyt csalni – tájékoztatott Buna Hunor, a Salvatore Egyesület egyik alapítója, mentőszolgálatos egészségügyi asszisztens. A Salvatore 2017-ben az Ovi suli programmal, 2018-ban pedig a Figyelj az egészségre! projekttel érdemelte ki a HÖK elismerését.

A Háromszéki Önkéntesek Bálját minden esztendőben az önkéntesek világnapjához közeli időpontban tartják, az ENSZ Közgyűlése 1985-ben döntött arról, hogy ez a nap december 5-e legyen.