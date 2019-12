Iohannis visszavonja Năstase kitüntetését

Visszavonja a Románia Csillaga kitüntetést a korrupcióért kétszer is elítélt Adrian Năstase volt miniszterelnöktől és az érdemrend minden büntetett előéletű birtokosától – jelentette be tegnap Klaus Iohannis államfő.

Döntése azután született, hogy a romániai sajtóban többen bírálták amiatt, hogy az öt évre a közélettől is eltiltott, 2012-ben bebörtönzött, majd 2014-ben feltételesen szabadon bocsátott szociáldemokrata politikus december 1-jén részt vett a román nemzeti ünnepen adott fogadáson a Cotroceni-palotában. Az elnöki hivatal válasza szerint Năstase a legmagasabb állami kitüntetés birtokosaként került a meghívottak listájára, és Iohannis feltehetően ezt a csorbát akarja kiköszörülni.

Năstase egyébként december 2-án leereszkedő, de megbocsátó hangvételű bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, amelyből kiderült, hogy nem az idén kapott először meghívót a december elsejei fogadásra, de csak most látta elérkezettnek az időt, hogy a nyilvánosság elé lépjen.

„A legutóbbi választás értelmében újabb öt év következik Iohannisszal az elnöki palotában. A politikai társbérlet fogalma nemcsak a különböző politikai táborhoz tartozó elnök és kormányfő közötti viszonyra vonatkozik, hanem az elnök és a legfontosabb ellenzéki párt közötti civilizált kapcsolatra is kiterjedhet, azzal a feltétellel, hogy Iohannis felhagy a Szociáldemokrata Párt támadásával” – írta az SZDP volt elnöke, aki korábban maga is pályázott az államfői tisztségre, de alulmaradt Traian Băsescuval szemben.

A közélettől bebörtönzése óta távol maradt Năstase jelenléte az elnöki hivatalban azért is keltett feltűnést, mert Iohannis már évekkel korábban hadat üzent a bűnvádi eljárás alatt álló politikusoknak, és 2016-ban erre hivatkozva nem küldött meghívót a december 1-jei fogadásra a kormánykoalíció pártjait vezető és kétkamarás parlament elnöki tisztségeit is betöltő Liviu Dragneának és Călin Popescu-Tăriceanunak.

A hatályos törvények szerint az államfő azoktól vonhatja vissza a Románia Csillaga érdemrendet, akiket jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, vagy azoktól, akiket valamely cselekedetükért méltatlannak talál az érdemrend birtoklására a kitüntetettek soraiból választott „becsületbíróság”. Klaus Iohannis államfő 2016-ban ez utóbbi okra hivatkozva írta alá azt a rendeletet, amellyel – egy kifogásolt kijelentéséért – megfosztotta Tőkés Lászlót román állami kitüntetésétől. Az államfő döntése ellen tiltakozó, az 1989-es forradalom emlékét ápoló Temesvár Társaság akkor nyílt levélben figyelmeztette Iohannist: 17 jogerősen börtönbüntetésre ítélt politikus – köztük Adrian Năstase volt kormányfő – birtokolja a Románia Csillagát. De más visszásságok is vannak: az akadémikusok, politikusok, művészek mellett olyanok is kaptak magas rangú állami kitüntetést, akiknek érdemeiről mit sem tudni, például Gabriel Oprea volt belügyminiszter egykori titkárnője is, akit ugyanúgy megillet minden, a kitüntetéshez kapcsolódó jog – a december elsejei meghívótól a katonai tiszteletadással való temetésig –, mint a valóban jeles személyiségeket.