Patthelyzet a Legfelsőbb Bírói Tanácsban

Ideiglenesen sikerült ugyan leállítani az igazságügyi rendszer elleni hadjáratot, az okozott károkat azonban mielőbb helyre kell hozni – jelentette ki Klaus Iohannis államfő, aki tegnap részt vett a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) tisztújító ülésén. Az ülés sikertelenül zárult: az elnöki tisztségre javasolt Nicoleta Țînț kétszer kapott 9 igen és 9 nem szavazatot, így a testület új vezetőségének megválasztását meghatározatlan ideig elnapolták. Az elnök továbbra is az SZDP által kinevezett Lia Savonea marad.

Klaus Iohannis a szavazás előtt elhangzott beszédében elmondta: a 2019-es esztendő úgy marad meg a kollektív emlékezetben, mint az az év, amelyben a május 26-i népszavazáson leadott voksukkal a polgárok megvédték az igazságszolgáltatást a rendszer gyengítését célzó szisztematikus támadásoktól, arra kötelezve a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül az igazságügyet érintő korábbi intézkedéseiket. Az államfő hangsúlyozta: minden rendelkezésére álló alkotmányos eszközt felhasznált, hogy elejét vegye az igazságügyi rendszer destabilizálásának, azaz – többek között – véleményezést kért a Velencei Bizottságtól az igazságügyi törvények vitatott módosításairól, leállította a büntetőjog „káros és alaptalan módosításainak” alkalmazását, széles körű egyeztetést kezdeményezett az érintett intézmények és szakmai szervezetek képviselőivel, illetve konzultációra hívta a parlamenti pártokat. „A CSM-vel való viszonyt illetően partnerséget vállaltam az európai értékek megerősítése érdekében, a független igazságszolgáltatás és a korrupció elleni küzdelem elhivatott támogatójaként léptem fel” – fogalmazott.

Az államfő szerint egyetlen intézményt sem kell a vezetőjével azonosítani, mert „az intézmények nem képezik a vezetők tulajdonát”. Csak így lehet elkerülni „a kisiklásokat és a manipulációt (…); a belső feszültségeket, a személyes hiúságot és önös érdekeket mindig háttérbe kell szorítani, amikor azt kapjuk feladatul, hogy járuljunk hozzá a román állam demokratikus fejlődéséhez” – fejtegette. Hozzátette: a társadalom érettségről, bölcsességről, jóhiszeműségről és pártatlanságról tanúskodó hozzáállást vár el a CSM-től, amelynek jó működéséhez kiszámíthatóságra, egymás iránti kölcsönös tiszteletre, felelős és egységes hozzáállásra van szükség. Iohannis biztosította a jelenlevőket, hogy „az együttműködési megállapodások időszaka véget ért”, és vigyázni fog arra, hogy többé ne térjen vissza, ugyanakkor felszólította a CSM tagjait, hogy támogassák az igazságügyi reformot nyomon követő Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében, továbbá a Velencei Bizottság és a korrupcióellenes államcsoport (GRECO) által megfogalmazott ajánlások gyakorlatba ültetését.

Ugyanezt az elvárást fogalmazta meg Cătălin Predoiu igazságügyi miniszter is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az MCV legutóbbi jelentése elmarasztaló volt. „Tíz-tizenegy évvel ezelőtt is kritikákat fogalmaztak meg a jelentésben, és ezt követően a CSM helyrejött. Most azonban ismét elmarasztaló jelentésben volt részünk. Elvárom a CSM új vezetőségétől és minden tagjától, hogy másképp tekintsenek az MCV-ben megfogalmazott célkitűzésekre, és vegyük komolyan azt, amit meg kell oldani, vegyük nagyon komolyan a humán erőforrásra, a szakképzésre, integritásra, átláthatóságra vonatkozó problémák megoldását” – jelentette ki.