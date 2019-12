Lemondott Duşa

Kifejtette: a törvény értelmében a prefektus feladata az is, hogy figyelje a kormányprogramok megvalósulását, ő pedig nem beszélhet egyik héten a szociáldemokrata kormány által meghirdetett fizetés- és nyugdíjemelésekről, másik héten pedig a liberális kormány által kilátásba helyezett megszorító intézkedésekről. „A méltóságom bármilyen tisztségnél fontosabb” – mondta végül. Mircea Duşa 2018. szeptember 20-tól töltötte be a Maros megyei prefektusi tisztséget. Székelyföldi románként az SZDP nacionalista szárnyának volt az egyik hangadója, Victor Ponta többször is kormánya magyar ügyekben illetékes szakértőjének nevezte. Mircea Duşa korábban a székely szimbólumok elleni határozott fellépést és a román nemzeti jelleg székelyföldi megerősítését szorgalmazta. Törvénytervezetben kezdeményezte például, hogy fosszák meg mandátumuktól a polgármestereket, ha megtagadják a román nemzeti zászló kitűzését vagy a nemzeti színű vállszalag viselését. Kezdeményezésére fogadta el a parlament 2014-ben azt a törvényt, amely kötelezővé teszi, hogy minden városnak legyen egy 1918. december 1. nevű főútja.