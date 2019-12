DĂNCILĂ IS SÁROS AZ ARADI ÜGYBEN. Cifra dolgok derültek ki tegnap az aradi szociáldemokrata bűnszövetkezetről, amelyben Arad, Temes és Krassó-Szörény megyei vezetők ellen indított eljárást a korrupcióellenes ügyészség: az a kenőpénz, amelyet a kamionosoktól vettek el, hogy kisebb terhelést írjanak a papírjaikba a valóságosnál, állítólag az SZDP legfelsőbb szintjéig elért. Érintett az ügyben Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, Niculae Bădălău képviselő, sőt, Liviu Dragnea volt SZDP-elnök és Vio­rica Dăncilă volt kormányfő is, akinek személyes utasítására neveztek ki valakit az útügyi vállalathoz.

A hétfőn kipattant ügyben aznap nyolc személyt vettek őrizetbe – köztük az Arad megyei útügy igazgatóját (aki a megyei tanács tagja is) és gazdasági osztályvezetőjét, a nemrég menesztett aradi prefektus férjét, a nagylaki határátkelő teherforgalmi mérlegállomásának vezetőjét, a volt boksánbányai polgármestert –, és az SZDP három politikusát – Ioan Chisăliţa szenátort, valamint Florin Tripa és Dorel Căprar képviselőket (utóbbi az Arad megyei SZDP elnöke is) – is kihallgatták, őket azonban mentelmi joguk miatt szabadon engedték, és kedden a többiek előzetes letartóztatását is elutasította a bíróság. A kihallgatottak sora hosszabb: az útügy jogi osztályának vezetője mellett (aki a minap Krassó-Szörény megyében kirobbant, fegyverviselési engedélyek kibocsátása körüli korrupciós botrányban is érintett) Anca Stoenescu volt Arad megyei főtanfelügyelőt is vizsgálják, mert menesztett egy, az SZDP-t bíráló tanfelügyelőt. Az egész bűnszövetkezet piramisszerűen volt felépítve, az emberek fizettek a kinevezésekért, és a kenőpénz egy részét is leadták Bukarestbe. (Digi 24)

DRAGNEA BÖRTÖNBEN MARAD. Elutasította a legfelsőbb bíróság Liviu Dragnea volt szociáldemokrata pártelnök semmisségi panaszát, amelyben a Teleorman megyei gyermekvédelmi igazgatóságnál történt fiktív alkalmazások perében rá kirótt 3 éves és hat hónapos börtönbüntetésről szóló ítélet eltörlését kérte. Ugyancsak sikertelen volt az ügy másik két vádlottjának (akik szintén rács mögött ülnek) semmisségi panasza is. A döntés jogerős. Az ítélethozatal előtt, tegnap reggel Dragneát a rahovai börtönből a legfelsőbb bíróság épületébe szállították, megbilincselve kísérték be a tárgyalóterembe. Ügyvédjei kérésére az újságírók nem vehettek részt a tárgyaláson. Dragnea távozáskor azt mondta a rá várakozóknak: sajnálja, de nem nyilatkozhat. Az SZDP volt elnöke egyébként egy másik rendkívüli jogorvoslati kérelmet is benyújtott, amelyről január 14-én tárgyal a bíróság. (Hotnews)

EGYÜTT, DE KÜLÖN JELÖLTEKKEL? Országszerte közös jelölteket állít a helyhatósági választásokon a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység, Szolidaritás Pártja (PLUS). A két párt képviselői, Ionuţ Moşteanu és Vlad Voiculescu hétfőn közös sajtótájékoztatón jelentették ezt be, és azt is közölték, hogy más pártokkal is tárgyalni fognak közös „SZDP-ellenes” jelöltek indításáról. A Dan Barna és Dacian Cioloş által vezetett pártszövetség egyébként a kétfordulós polgármester-választásért küzd – a jelöltállítás módját pedig ezután fogják kidolgozni. Szükség is lesz az egyeztetésre, mert Bukarestben máris két külön jelöltjük van, az USR függetlenként pályázó volt elnökét, Nicuşor Dant támogatja, a PLUS pedig Vlad Voiculescu volt független egészségügyi minisztert nevesítette a főváros vezetői tisztségére. (Agerpres)