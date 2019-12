Menesztették Sebastian Cucu prefektust

A maradék harmincöt kormánymegbízott, mellettük pedig 11 prefektus-helyettes menesztéséről döntött keddi ülésén a kormány, köztük van Sebastian Cucu Kovászna megyei kormánymegbízott is. November 28-án hasonló intézkedés révén öt megye prefektusát és alprefektusát már leváltották tisztségéből, Mircea Duşa Maros megyei kormánymegbízott pedig december 10-én lemondott. A Hotnews portál beszámolója szerint a Ludovic Orban vezette kabinet ugyanakkor 13 új prefektust és 2 helyettest is nevesített a megüresedett tisztségekre.

A prefektus intézménye teljesen fölösleges – nyilatkozta lapunknak Tamás Sándor megyei tanácselnök, de hozzátette: ellenzékben minden párt bírálja a kormánymegbízotti rendszert, a kormányon levőknek azonban hirtelen megjön az étvágyuk a kinevezésekhez és a tisztség újabb hatáskörökkel való felruházásához. A háromszéki elöljáró szerint Romániának modern alkotmányra lenne szüksége (mert a jelenlegi még ugyanaz az Iliescu-féle alaptörvény, hiába módosították közben), és az RMDSZ-nek van is konkrét elképzelése az állam – és a közigazgatás átszervezéséről – ebben a korszerű szerkezetben pedig a prefektusoknak nem lenne helyük. Tamás Sándor a megye egyik volt prefektusát idézte: elmondása szerint Codrin Munteanu egyszer a belügyminiszter előtt jelentette ki, hogy Székelyföldön a kormánymegbízottak egyszerre működnek kézifékként és ostorként az önkormányzatok hátán. Ennek más megyékben politikai, itt pedig etnikai színezete van, egy másfajta államberendezkedéssel ezt a szerepet ki lehetne iktatni – fejtette ki a megyei önkormányzat vezetője. Hozzátette: addig is élni kell, amíg ez megvalósul, a napi gondokat meg kell oldani, az intézmények eddig is együttműködtek és ezután is fognak – hogy jól vagy rosszul, az majd elválik. (dvk-demeter)