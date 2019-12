MESTERSÉGEK KARÁCSONYI NAGYVÁSÁRA. Mézeskalács, forralt bor, kézművesek portékái és kulturális programok várják a vásárlókat, érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében immár 11. alkalommal megrendezett hagyományőrző karácsonyi vásáron. Nyitvatartás: december 13-án, pénteken 13–20 és 14-én, szombaton 10–19 óráig. Kiegészítő programok pénteken: 17 órától berecki pásztorjáték Kakas Zoltán gyűjtéséből – a Református Kollégium 4. osztályos tanulóinak előadása; 18 órától István Ildikó és barátai muzsikálnak. Szombaton: 11 órától az Aprólábak és a Százlábacskák néptáncegyüttesek műsora; 17 órától Benkő Éva mond mesét (Guzsalyas Alapítvány). A vásár főszervezői: Gál Andrea és Várallyay Réka (Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület).

KARÁCSONYI VÁSÁR A FŐTÉREN. Minden eddiginél gazdagabb és színesebb programkínálattal várja a látogatókat december 13–24. között Sepsiszentgyörgy főterén is a vásár, ahol helyi és környékbeli termelők, kézművesek portékáiból válogathatunk vagy ízletes falatokat kóstolhatunk a vásárosok kínálatából. Az immár hagyományossá vált zenés, táncos fellépések, ünnepi hangverseny, koncertek és előadások, a vásári forgatag és lacikonyhák mellett idén számos újdonság is várja a látogatókat. Ilyen lesz például az ünnepi háttér előtt helyben elkészített és kinyomtatott fotólehetőség vagy az épületvetítés gyermekrajzokból, de idén a környezettudatosságra is odafigyelnek. A pénteken kezdődő karácsonyi vásárt a Napsugár Napközi Otthon előadása nyitja.

JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRRAL EGYBEKÖTÖTT ELŐADÁST tartanak a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola Step by Step tagozatos diákjai az unitárius templomban pénteken 18 órától. A műsorra díjmentes a belépés. Az eseményt a Step by Step Mozgalom szervezi.

ELŐADÁS. A kézdivásárhelyi Zarah Kids Búgócsiga baba-mama klub szervezésében pénteken 18 órától Ferencz Gyöngyössy Gyöngyvér Hogyan hozd közelebb gyermeked szívéhez a karácsony jelentését? című karácsonyváró programja hallható adománybelépővel.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Bemutatóra várja közönségét a sepsiszentgyörgyi társulat pénteken és szombaton 19 órától. Ivan Viripajev kortárs orosz szerző Illúziók című komédiáját Pálffy Tibor rendezésében tekinthetik meg az érdeklődők a színház kamaratermében.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ legújabb, A fák titkos szíve című, afrikai népmese alapján készült bábelőadását december 19-ig hétköznapokon 10 és 12 órától szervezett közönségnek, december 14-én, szombaton 11 órától, december 16-án, hétfőn 18 órától szabadelőadáson játssza Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében. Helyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél.

Zene

KIS KEZEK, NAGY MESTEREK – ADVENTI GYERKŐCKONCERT ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház dísztermében, a Molnár Józsiás Általános Iskola diákjainak és meghívottjainak műsora.

LECKEHANGVERSENY. Pénteken 10 és 12 órától a leckehangversenyek harmadik felvonása a tánc világába kalauzolja el a gyermekeket. Az eseményen a Georgius és a Csíki Kamarazenekar közös előadásában a Szabad lesz egy táncra? A Strauss dinasztia című mesejátékot tekintheti meg a közönség. A belépő 6 lejbe kerül.

HANGVERSENYÉVAD. Szombaton 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király katolikus templom ad otthont a 2019/2020-as hangversenyévad karácsonyi koncertjének. A különleges előadásban Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriuma csendül fel. Az előadáson fellépnek sepsiszentgyörgyi és meghívott muzsikusok, a Vox Humana, a Pro Musica és a Laudate kamarakórusok. Meghívott szólisták: Sebestyén-Lázár Enikő (szoprán), Lővenberger Orsolya (alt, Brassó), Nicolae Simonov (te­nor, Bukarest), valamint Lőfi Gellért (basszus). Vezényel: dr. Steffen Marcus Schlandt.

Tánc

TÁNCHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban pénteken 20 órától táncoktatással kezdődik a táncház. A belépés ingyenes. Házigazdák: Ádám Julcsi és Melles Endre. Muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes.

Kiállítás

TÉLI TÁRLAT. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban pénteken 17 órától Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező megnyitja a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjainak közös téli tárlatát Ajándék címmel.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 A kétszáz éve elhunyt költő és nyelvújító Baróti Szabó Dávid emlékezete. 19.50 Szülők és gyermekeik – hagyományápolás Középajtán. 20.06 Életműdíjjal tüntettek ki erdővidéki pedagógusokat. 20.46 Iskolások szüreti mulatsága Vargyason. 21.25 Csendes éjszakán Betlehembe – a Kisbaconi Református Kórus előadása. Honlap: erdtv.com.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.15-től Terra Willy – francia animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.30-től Jetikölyök – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 18 órától Filmterápia: Egy nap – magyar játékfilm, dráma – meghívott: Dimén-Varga Tünde pszichológus; beszélgetőtárs: Bartha Zonga múzeumpedagógus; 18.30-tól Álomnagyi – francia vígjáték, magyarul beszélő; 20.30-tól Múlt karácsony – angol–amerikai romantikus vígjáték, magyarul beszélő; 20.45-től Kontroll nélkül – német dráma, magyar felirattal.

Pályázat Ady Endre-ösztöndíjra

December 15-ig lehet pályázatot benyújtani a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz VI–XII. osztályosoknak Har­gita, Kovászna, Maros, Brassó és Bákó megyéből Ady Endre-ösztöndíjra. A magyar állami támogatásból létrehozott ösztöndíjalapból a 2019–2020-as tanévre az SzTT 87 darab, egyenként 100 ezer forint névértékű tanulmányi ösztöndíjat oszt ki szociálisan hátrányos helyzetben lévő tehetséges gyermekeknek és fiataloknak. Részletes tájékoztatást az érdeklődők a tehetseg­pont.ro honlapon találnak.

Előadás a Waldorf-pedagógiáról

A Pro Waldorf Egyesület meghívására pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskolában A Waldorf-pedagógia nevelési alapelvei címmel tart előadást Hans-Gerhard Wyneken biológia–kémia szakos tanár, Waldorf-szemináriumvezető. A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező oktató európai, dél-koreai és japán tanárképző intézményekben is oktatott. Alapítója és 15 évig vezetője volt a bukaresti Waldorf Tanárképző Kollégiumnak.

Közös szobrászkodás Vetró Andrással

Előadás- és alkotóműhely-sorozatot szervez Kézdivásárhelyen a Csiszár Dénes Tanműhely. A műhelymunka életünk tán legfontosabb elemét, a termékenység témáját járja körül elméletben és gyakorlatban. A téma útvonala a női mivolt mint a termékenység jelképe és megtestesítője lesz. Szombaton és vasárnap 11 órától Vetró András szobrászművész vezetésével kipróbálhatjuk női figurák vagy idolok megalkotását fából és agyagból. Előzetes tapasztalat faragásban vagy szobrászatban nem szükséges.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

TALÁLKOZÓ. A szívbetegek sepsiszentgyörgyi egyesülete ma 11 órától év végi találkozót tart a megszokott helyen, a gyermekjogvédelem épületében.

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig alá lehet írni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés támogatására.

INGYENES FELKÉSZÍTŐ. A Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba pénteken 18 órától a líceum Visky Árpád Drámatermében. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.