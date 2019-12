Elhunyt a Roxette énekesnője

„Kiemelkedő zenész voltál, az énekhang mestere és elképesztő előadó. Köszönöm, hogy a lehető leggyönyörűbb színekben keltetted életre az én fekete-fehér dalaimat. Te voltál a legcsodálatosabb barát több mint negyven éven át” – írta Per Gessle, a Roxette másik tagja.

Fredriksson 1958 májusában született a svédországi Össjö városában. Zenei karrierje a szomszédos Halmstadban indult, ahol barátságot kötött későbbi zenésztársával, Gesslével. Fredriksson 1984-ben kezdett szólókarriert, és hamarosan Svédország egyik legkedveltebb és legsikeresebb művésze lett. Két évvel később alapították meg Gesslével a Roxette-et, hogy hazájukon kívül is hírnevet szerezzenek, ami olyan jól sikerült, hogy a következő években a világ egyik legsikeresebb popzenei formációjává váltak. Első kislemezük, a Neverending Love Svédországban azonnal nagy sláger lett, debütalbumukkal, a Pearls of Passionnel pedig megalapozták hazai népszerűségüket.

A Roxette 1987 karácsonyára időzítette az It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted) kiadását, majd 1988-ban megjelent a második album is Look Sharp! címmel. Egy amerikai cserediák, miután Svédországból visszatért az Egyesült Államokba, eljuttatta a The Look kislemezt a minneapolisi KDWB rádiónak; a dal gyorsan népszerű lett, holott a lemez addig meg sem jelent a tengerentúlon. A számot 1989-ben az Egyesült Államokban is kiadták, és márciusban már vezette a slágerlistát. A második listavezető dal a tengerentúlon a Listen To Your Heart lett, amelyet az It Must Have Been Love átdolgozott változata (a karácsonyi részeket kihagyták) és a Joyride követett. A duónak még megannyi sláger kötődik a nevéhez, egyebek között a Dressed for Success, a Dangerous és a Fading Like a Flower. A Roxette több mint 80 millió lemezt adott el világszerte és számos koncertturnét tartott.

Fredrikssonnál 2002-ben diagnosztizáltak agydaganatot. A betegség kezelését követően sikerült talpra állnia, és 2009-től fokozatosan visszatért a színpadra. A Roxette sikeres új albumokkal rukkolt elő és turnékra indult, 2016-ban azonban Fredriksson orvosai azt tanácsolták az énekesnek, hogy hagyja abba a koncertezést és koncentráljon az egészségére. A Dimberg Jernberg Management közleménye szerint az énekes temetését szűk körben tartják.