Isten azért adja a feladatokat, a kihívásokat, amelyeket le kell győznöd, mert szeretne kibontakoztatni téged. A becsületes munka által nemcsak az életművedet szülöd meg, hanem önmagadat is. Az áldozatos, nehéz munkát talán sokszor akaratod, kedved ellenére végzed el, de magadat formálod általa. A jól végzett becsületes munka öröme az a tiszta érzés, hogy az életnek értelme és célja van. Milyen unalmas lenne egy olyan futballmeccs, ahol csak egyetlen csapat játszik, vagy ahol nincs valódi ellenfél, mert beosztjuk, hogy egyszer ők győznek, máskor mi, mert ez így igazságos! Az élet arról szól, hogy küzdeni kell. A feladatokat meg kell oldani, sőt, még ellenfél is van a pályán. Aki vadászik, nem egy kis nyuszival vagy egy egérrel tér haza az erdőből, hogy trófeát csináltasson magának belőle, hanem igazi sikerélményre vágyik. A munka olyan, mint a nemes vad, amelyet elejtettél, nemcsak táplálék, hanem trófea is, mely létet biztosít neked, és egyben megkoronázza fáradságos munkádat is.

Azok a családok, amelyek együtt tudnak dolgozni, együtt is maradnak. Úgy tűnik, nagyon sokan csak a munka végtermékében, a pénzben szeretnének lubickolni, és csak kényelemben szeretnének élni. Nagyon sok család azért hull darabokra, mert nem tudnak együtt dolgozni, nincsenek közös céljaik, nem akarnak közös álmokat megvalósítani. Ha egy embertől elveszik a munkát – a létet, a kibontakozást veszik el tőle. A küzdelmet kerülő, semmittevésbe torkolló élet elsorvaszt, meddővé, gyengévé tesz. Ne félj az előtted álló hegyektől, menj neki bátran, vállald harcaidat!

Uram, Istenem, add, hogy becsületes munkával elő tudjuk teremteni a családunknak szükséges anyagiakat! Segíts, hogy jól végzett, értelmes, mindennapi erőfeszítéseinkkel építsük a Te a szent országodat, magunkat! Ámen.

Böjte Csaba