Ünnepre hangoló: főszerepben a köret

Karácsony, szilveszter közeledtével egyre gyakrabban gondolunk a családi, baráti találkozásokra, és a viszontlátás örömén túl gondolatban már most tervezzük az ünnepi menüt, azt, hogy milyen harapni- és innivaló kerül az asztalra. Minden családban van népszerű sütemény és kedvenc fogás, amit szívesen elkészítenek ilyenkor a háziasszonyok, a hagyományos receptek mellé azonban érdemes néha újdonságot is becsempészni, előfordulhat, hogy szívesen megkóstolják azt máskor is szeretteink, vendégeink. Székelyföldön szinte elképzelhetetlen egy alkalmi, ünnepi összejövetel húsos étek nélkül, melyekhez rendszerint krumplit, savanyúságot kínálnak. Decemberi összeállításunk tulajdonképpen alternatíva a közkedvelt krumplira, és egyúttal arra ösztönözzük a kísérletező kedvű konyhatündéreket, lepjék meg családjukat idén karácsonykor vagy esztendőfordulón több zöldséggel, a főételeket gazdagító változatos köretekkel.

Manapság számtalan gyökérzöldségből, káposztafélékből vagy akár hüvelyesekből is ízletes kísérő fogást varázsolhatunk az ünnepi sülthöz, s az, hogy nem krumplit társítunk hozzá, nem jelent feltétlenül több munkát vagy hosszabb elkészítési időt. Akár sertésből, akár szárnyashúsból készül a főfogás, köret tekintetében rengeteg variáció közül választhatunk.

Káposzta, kicsit másként

Sok családban töltött káposzta nélkül nincs ünnep, azonban érdemes másféle elkészítési móddal is próbálkozni. A magas rosttartalmú ropogós káposzta kiválóan grillezhető, néhány alapfűszer hozzáadásával érdekes köretet készíthetünk belőle. Egy nagyobb fej káposztát szélesebb cikkekre szeletelünk, majd sütőpapírral bélelt tepsire fektetjük. Megszórjuk, sóval, borssal, 8 deka vajat feldarabolva elosztunk a káposztaszeleteken, végül – ha kedveljük – kevés apróra vágott hagymát és fokhagyma-granulátumot is szórunk rájuk. A zöldséget alufóliával letakarjuk, 180 fokos előre melegített sütőbe toljuk, de fólia nélkül is elkészítjük: legalább 20–25 percig sütjük – közben meg is forgatjuk –, majd az utolsó 5 percre a grillező alá toljuk. Vaj helyett olívaolajat is használhatunk és köménymaggal is fűszerezhetjük a káposztánkat.



Édes kísérő

Nem csupán savanyúságként, köretként is remekül megállja a helyét az ünnepi asztalon az egészségre jótékony hatású cékla. 50 dkg közepes méretű, alaposan megmosott céklát nagyobb gerezdekre vágunk, ízlés szerint sózzuk, kevés olajjal meglocsoljuk és összeforgatjuk. Alufóliával bélelt tepsibe terítjük, rozmaringgal fűszerezzük – a friss az igazi, de szárított is megteszi – és előmelegített sütőben körülbelül másfél órát sütjük a fóliába csomagolt zöldségszeleteket. Az ünnep ízeit idézi a naranccsal társított cékla is. Félkilónyi megfőtt céklát szeletelünk, majd narancsos öntetet készítünk hozzá: egy jól záródó befőttesüvegbe 2,5 dl narancslevet töltünk, hozzáadunk fele mennyiségű olívaolajat, csipetnyi sót, őrölt borsot, illetve egy kiskanálnyi porcukrot, ha túl savanyúnak találjuk. Rázzuk össze alaposan a hozzávalókat, majd töltsük a céklára. Gazdagíthatjuk alma- és narancsdarabkákkal az ételt, de akár durvára vágott dióval is megszórhatjuk.

Ismeretlen ismerős

Ha a piacokon nem is, nagyobb áruházak polcain biztosan találunk kelbimbót az ünnepek közeledtével. A méltánytalanul mellőzött káposztafélében többféle vitamin is megtalálható, C-vitamin-tartalmát például mélyhűtve és főzve is jórészt megőrzi. Egyszerű és időtakarékos módszer sütőben elkészíteni: 1 kg kelbimbót összeforgatunk sóval, borssal, olajjal, megszórjuk frissen reszelt citromhéjjal, majd viszonylag forró sütőben – 200 fokon – körülbelül fél óra alatt megsütjük. Az enyhén kesernyés ízű kelbimbó párolva is remek, előnye, hogy rövid idő alatt megpuhul. Ha leszűrtük, összesüt­hetjük egy hőálló tálban egy kis tejszínes, tejfeles öntettel: két felvert tojáshoz egy kisebb pohár tejfölt, esetleg 2 dl tejszínt kavarunk, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, majd egy kis szerecsendióval ízesítjük. Összesütjük, s mielőtt tálalnánk, reszelt sajtot is piríthatunk a tetejére. Készülhet egyszerűen fűszerezve is a párolt kelbimbó: a leszűrt, még meleg zöldséget némi vajjal összeforgatjuk, megszórjuk friss, aprított petrezselyemzölddel, esetleg kaporral, végül citromlével is meglocsolhatjuk, ha szeretjük üde ízét. Olvasszunk ki néhány szelet feldarabolt császárszalonnát majd a ropogós darabkákkal szórjuk meg, forgassuk össze az előzőleg megfőtt kelbimbót. Készíthetünk hozzá fűszeres morzsát is: a pirított zsemlemorzsához még melegen vajat kavarunk és őrölt dióval picit összemelegítjük, némi reszelt parmezánnal dúsítjuk – ebbe forgatjuk a még langyos zöldséget.

A sokoldalú édesburgonya (batáta)

Készítenek belőle lisztet, keményítőt és szeszes italt, felhasználható köretnek, süthető, főzhető és grillezhető is, de akár édes sütemény alapanyaga is lehet. A népszerű rakott krumplihoz hasonlóan is elkészíthető, de csőben sülve is pompás: szeleteljünk fel vékonyan egy kilogramm édesburgonyát, rétegezzük egy kivajazott tűzálló tálba. 2,5–3 dl tejszínt vagy főzőtejszínt sózzunk, borsozzunk ízlés szerint, adjunk hozzá szárított, morzsolt kakukkfüvet, végül kavarjuk össze egy-két maréknyi erős, karakteres ízű sajttal. Öntsük a keveréket a batátára, majd forró sütőbe tolva körülbelül 50 perc alatt süssük készre. Némi vajat is darabolhatunk az étel tetejére, és mielőtt elkészülne, szórhatunk rá kevés reszelt sajtot, hogy elpiruljon.

Az édesburgonya önmagában, némi fűszerrel, sülve is igen ízletes. Kockázzuk fel, tegyük sütőpapírral bélelt tepsibe, adjunk hozzá felkockázott fehér vagy lila hagymát és forgassuk össze sóval, frissen darált borssal, némi olajjal. Egy kis rozmaring csak javít az összhatáson, de kellemes morzsolt kakukkfűvel is. 180 fokon 40–50 perc alatt elkészül. Ez a változat tovább gazdagítható, főként gyökérzöldségek hozzáadásával: bátran próbáljuk ki a már korábban említett céklával, petrezselyemgyökérrel, sárgarépával, akár zellerrel is. Ebben az esetben némi fokhagymával fokozhatjuk az aromákat.

Hagyományost, némi csavarral

Amennyiben semmiképpen sem szeretnénk kihagyni az ünnepi fogások közül a sokak által kedvelt pürét, főzzük össze a krumplit más zöldségekkel. Érdekes ízhatást érhetünk el a krumpli-zeller-sütőtök társítással: a felkockázott zöldségeket sós vízben tesszük fel főni, ha elkészült, leszűrjük és vajjal, tejszínnel összetörjük, pürésítjük. Tovább fokozhatjuk némi sült fokhagyma hozzáadásával: amíg fő a zöldség, egy nagy fej fokhagymát félbe vágunk, alufóliába tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal, összezárjuk a fóliát és sütőben megsütjük. A sült fokhagymát kinyomjuk a héjából és a zöldségekhez kavarjuk. Másik variáció: egy nagyobb adag – 50–60 dkg – sárgarépát és egy közepes zellergumót megtisztítunk. Felkockázzuk, sós vízben megfőzzük. Leszűrjük, pürésítjük, majd natúr krémsajttal, vajjal és/vagy tejszínnel kavarjuk, őrölt fehér borssal gazdagítjuk. Ez az étek tovább gazdagítható édesburgonyával, krumplival, akár mindkettővel, fűszerként őrölt szerecsendiót adjunk hozzá.

Bármit is választanánk az ünnepi sültek, húsételek kísérőjének, fontos, hogy azok ízben, aromában is harmonizáljanak a főfogással, kiegészítsék azt. Tartsuk szem előtt, hogy ilyenkor hajlamosabbak vagyunk gyakrabban étkezni, sok „nehéz” étel is terítékre kerül, így nem árt, ha némi zöldséggel, friss salátával ellensúlyozzuk a bőséges felhozatalt.