Óvodaépítésre pályáznak

2019-12-12: Gasztronómia - Demeter Virág Katalin:

Karácsony, szilveszter közeledtével egyre gyakrabban gondolunk a családi, baráti találkozásokra, és a viszontlátás örömén túl gondolatban már most tervezzük az ünnepi menüt, azt, hogy milyen harapni- és innivaló kerül az asztalra. Minden családban van népszerű sütemény és kedvenc fogás, amit szívesen elkészítenek ilyenkor a háziasszonyok, a hagyományos receptek mellé azonban érdemes néha újdonságot is becsempészni, előfordulhat, hogy szívesen megkóstolják azt máskor is szeretteink, vendégeink. Székelyföldön szinte elképzelhetetlen egy alkalmi, ünnepi összejövetel húsos étek nélkül, melyekhez rendszerint krumplit, savanyúságot kínálnak. Decemberi összeállításunk tulajdonképpen alternatíva a közkedvelt krumplira, és egyúttal arra ösztönözzük a kísérletező kedvű konyhatündéreket, lepjék meg családjukat idén karácsonykor vagy esztendőfordulón több zöldséggel, a főételeket gazdagító változatos köretekkel.