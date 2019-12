Közösségi házat adtak át Barátoson

Az épület felújítása egy és fél évet vett igénybe, a munkálat értéke megközelítette a 90 ezer eurót, a barátosi önkormányzat 25 ezer euróval járult hozzá az épület felújításához. Az ingatlan az 1960-as években épült, szövetkezeti üzlet és kocsma működött benne. A helybéli Bartók Miklós Sándor felelevenítette: fiatalként részt vett a szövetkezeti épület építésében, akkoriban kézi betonkeverővel készítették az alapokhoz szükséges betont.

A barátosi önkormányzat 2008-ban vásárolta meg az épületet azzal a céllal, hogy az ingatlanban közösségi házat létesítsen. A cél megvalósult, most közel háromszáz négyzetméter alapterületű, több mint száz személy befogadására alkalmas termet, egy kisebb helyiséget, mosdót, konyhát magában foglaló létesítmény szolgálja a község lakosságát. Ugyanitt kapott otthont a község irattára is – mutatta be a létesítményt Tánczos Szabolcs polgármester. Az elöljáró hozzáfűzte: korábban gondot jelentett a községben a rendezvények szervezése, de a hétfői telt ház, a korábban megrendezett mészáros és hentes tanfolyam is bizonyította, hogy szükség van hasonló létesítményekre – emelte ki Tánczos.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta: „A Háromszéki Falvak Modernizációs Programja keretében az a feladatunk, hogy különösen a megye vidéki településein olyan infrastrukturális beruházásokat eszközöljünk, amelyek a helyi közösségek életszínvonalát emelik. Célunk, hogy minden településből kihozzuk a maximumot. A jó ötletek mellé odaállunk, segítünk, hogy a tervekből konkrét megvalósítás legyen. Barátos községben van elképzelés, jövőkép és tenni akarás. Három év alatt két híd építése, az iskola teljes felújítása, víz- és csatornarendszer kiépítése, most pedig az új Közösségi Ház is kiváló példája annak, hogy Barátos a fejlődés útjára lépett.” Ezt követően Tamás Sándor A Szent Anna tó képi megjelenítése 1914 előtt címmel tartott előadást.