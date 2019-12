A különleges ügyosztály marad

Az egyik tervezetet a Nemzeti Liberális Párt, a másikat a Mentsétek meg Romániát Szövetség nyújtotta be. Mindkét javaslat 42 elutasító szavazatot kapott, az elsőt 23, a másodikat 27 szenátor támogatta. Az NLP tervezete teljes egészében felszámolta volna a különleges ügyosztályt, amely „többletnyomást gyakorol a bírákra és ügyészekre”, sérti az uniós jogi normákat, ráadásul bizonyos „szerencsétlen egybeesések” megkérdőjelezik a függetlenségét és a létjogosultságát. Az SZDP-s Şerban Nicolae – aki a jogi bizottság elnöke is – azt az ellenérvet hozta fel, hogy ez az egyetlen független ügyészi struktúra, ahol a kinevezéseket nem Románia elnöke végzi. A bírák és ügyészek előzetes nyugdíjazására vonatkozó határidő elnapolását azonban egyhangúan megszavazta a felsőház, és a háromtagú bírói tanácsokra vonatkozó halasztást is. Így a bírák és ügyészek nyugdíjba vonulásához szükséges minimális szolgálati idő még két évig (2022. január elsejéig) 25 év marad, az igazságszolgáltatási struktúrák alsóbb szintjeinek bírói testületei pedig majd csak 2021. január elsejétől bővülnek kéttagúról háromtagúra.