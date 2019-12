Trump figyelmeztette Lavrovot

Az amerikai elnök arra is felszólította Oroszországot, hogy mielőbb oldja meg konfliktusát Ukrajnával. Lavrov amerikai kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatón visszautasította a feltételezést, és megalapozatlannak nevezte az amerikai belpolitikába történő orosz beavatkozással kapcsolatos állításokat. Megismételte a korábban már többször is hangoztatott orosz álláspontot, miszerint Moszkva nem avatkozott be a 2016-os amerikai választásokba.