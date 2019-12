A 22 ponttal kilencedik sepsiszentgyörgyi csapat az előző fordulóban hazai környezetben, végig uralt mérkőzésen diadalmaskodott az Academica Clinceni felett, míg a 28 ponttal nyolcadik, Dušan Uhrin irányította labdarúgók vereséget szenvedtek az FC Hermannstadt otthonában. A Sepsi OSK és a Dinamo története során hétszer találkozott, a háromszéki együttes csak egyszer győzött a tizennyolcszoros bajnok ellen, kétszer osztozkodtak a pontokon, négyszer pedig a fővárosi gárda örülhetett. A csapatok legutóbb a szeptemberi odavágóban mérték össze erejüket, a sepsiszentgyörgyi stadionban Daniel Popa találata három pontot ért a vendégeknek. A székelyföldi csapat idegenbeli mérlege egy győzelem, hat döntetlen és három vereség, míg a bukaresti együttes hazai pályán csak egyszer kapott ki, két döntetlen mellett hétszer diadalmaskodott.

„A Dinamo elleni mérkőzés is fontos, akárcsak a többi, viszont ezúttal különlegesebb körülmények között. Ellenfelünknek három nappal több szünete volt, mint nekünk, ami számomra nem tűnik normálisnak. Romániában a találkozók időpontját egy bizonyos rangsor vagy esetleg egyesek szája íze szerint határozzák meg. Zavarnak a történtek, hiszen a Sepsi OSK is részt vesz a bajnokságban, s ha sepsiszentgyörgyi a csapat, nem jelentheti azt, hogy kevésbé vagyunk fontosak, mint a többi együttes. Az utóbbi időben a játékvezetéssel is voltak problémáink, remélem, a Dinamo ellen nem lesznek. Láttam, hogy ismét Iulian Călin fújja a sípot, akárcsak a fővárosi csapat Jászvásár elleni mérkőzésén, így újabb kérdőjelek merülnek fel. Nem vagyok az a típus, aki nyomást gyakorol, azonban szeretném, ha a bírói testület is figyelmesebb lenne. Az utóbbi időben nagyon sokat hibáztak ellenünk, rengeteg lapot kaptunk indokolatlanul, és emiatt év végére több az eltiltás. Nehéz meccsünk lesz, a Dinamo félelmetes ellenfél hazai pályán, bízom benne, hogy az a csapat győz, amelyik jobb játékot mutat. Az alsóházi rájátszásra minél több pontot szeretnénk gyűjteni, hogy a lehető legjobb eredményekkel zárjuk az évet. Tudjuk, hogy a Dinamo a felsőházi rájátszásba jutásért küzd, így biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző. (miska)