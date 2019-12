Fél évszázad Erdély rockszínpadain címmel jelent meg DVD minden idők legnépszerűbb erdélyi rockzenekaráról, a Metropol Groupról. A kiadványt, amely dokumentumfilmeken, koncerteken keresztül mutatja be a csapat történetét, december 28-án koncerten mutatják be Budapesten a Rockmúzeumban.

A Metropol Group 1968-ban indult Nagyváradon, gimnáziumi zenekarból a hetvenes évekre az erdélyi magyar rockzene legnépszerűbb előadójává vált, zenéjükön nemzedékek nőttek fel nemcsak Erdélyben, hanem Románia-szerte. Az együttes önálló, karakteres hard rock hangzást alakított ki, a magyarországi színtérhez (P. Mobil, Piramis) képest lágyabb, countrys beütéssel. Szövegeik jelentős részét lefordították románra, és Bukarestben is komoly sikereket értek el. Első nagylemezük, az Égig érhetne az ének 1978-ban jelent meg, ezt további három követte 1987-ig, a csapat aktív korszakának végéig.

A Ceaușescu-diktatúra legsötétebb korszakára teljesen ellehetetlenültek a körülmények egy magyar rockzenekar számára Romániában. A művelődési házak áramellátása akadozott, nem volt benzin, a szállodákban nem fűtöttek, a koncertezés alapfeltételei hiányoztak, a Metropol ezért feloszlott.

Tagjai Nyugat-Európába és Magyarországra települtek át, a csapat Budapesten alakult újjá a kilencvenes évek elején, több-kevesebb rendszerességgel azóta is koncerteznek Magyarországon és Romániában, lemezeik is jelentek meg.

A korábbi tagok közül Elekes Csaba, Ráduly Béla és idén januárban Trifán László is elhunyt, az alapítók közül napjainkra egyedül Virányi Attila (basszusgitár, ének) maradt a Metropolban. Ő a zenekar vezetője, aki hangmérnökként is részt vett a DVD elkészítésében. Mellette Orbán András (gitár, ének), Szász Ferenc (gitár, ének), Dobos József (gitár, ének), valamint Trendler József (dob) zenél az együttesben.

A zenekarhoz kapcsolódóan az évtizedek alatt több televíziós műsor és dokumentumfilm is készült, ezek a romániai terjesztés nehézségei miatt csak kevés nézőhöz juthattak el. A DVD-n szereplő filmek több nézőpontból is ábrázolják a többek által Metropol-jelenségként is meghatározott zenekar munkáját; a záró fejezetben a tavalyi 50. születésnapi jubileumi budapesti Muzikum-koncerten készült felvételekből látható válogatás. A filmek alkotói: Gödri Ildikó, Boros Zoltán, Villányi Zoltán és Virányi Attila.