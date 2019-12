Biztonságosabban lehet közlekedni Kommandóra

A Kovásznát Kommandóval összekötő út téli karbantartására vonatkozó szerződést időben megkötötte az útszakasz gondnoka, a kovásznai önkormányzat. Még a tél beállta előtt több olyan munkálatot is elvégeztek, amelyek révén biztonságosabbá vált a közlekedés – tudtuk meg Jeszenovics Károlytól, a fürdőváros alpolgármesterétől.

Eddig különösebb hóeltakarítási munkára nem volt szükség, de az utóbbi időszakban már kellett csúszásgátlót szórni az útra – mondta az elöljáró.

A nyár és ősz folyamán jelentősebb munkálatokat is végeztek. Elegyengették az út felületét, két helyen az omlásveszély ellen támfalat építettek. Nyolc átereszt újjáépítettek, kétszáz méter hosszúságban szalagkorlátot telepítettek a legveszélyesebb részekre: a Becsek- és Lénárt-kanyar között, valamint a Kovászna-patak feletti hídra. A hídról az évek során közel nyolcvan centiméteres vastagságban lerakódott földréteget is el kellett távolítani – számolt be az alpolgármester.

Jeszenovics elmondta, a hóeltakarítással Kovásznán sem lesznek gondok, a főbb útvonalakat a városgazdálkodási vállalat, a GosTransCom gondozza, a mellékútvonalakat a hivatal szakalkalmazottjai tartják rendben.