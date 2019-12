Illúziók a szerelemről és barátságról

Következő írásunk

Sietősen kormányoznak a liberálisok: Ludovic Orban miniszterelnök tegnap felelősségvállalást jelentett be a parlamentben azért, hogy három, általuk fontosnak és sürgősnek vélt törvény mielőbb jogerőre emelkedjék. Amennyiben az ellenzék három napon belül nem terjeszt be bizalmatlansági indítványt, kockázatvállalásuk sikerrel járhat. A szociáldemokraták jelezték, nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt, ám két törvényt megóvnak az alkotmánybíróságon, ezáltal is késleltetve vagy akadályozva hatálybalépésüket.