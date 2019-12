Vásár kint is, bent is

Akármilyen idő lesz a hétvégén, Sepsiszentgyörgyön nem marad vásárfia nélkül senki: a főtéren és a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében is karácsonyi vásárt szerveznek – előbbit a városháza, utóbbit az Erdély Művészet és Örökség Egyesület –, sok-sok énekszóval, tánccal, mézeskaláccsal és lacikonyhákkal, sőt, újdonságokkal is.

Mindkét helyszínen ma nyitnak, a Mikóban azonban szombat este be is zárják az idén 11. kiadásához érkezett Mesterségek nagyvásárát, amelyet eddig legtöbbször a Székely Nemzeti Múzeumban láthattunk. Az igényes portékákhoz illő műsort is kínálnak: ma 17 órától berecki pásztorjátékot mutatnak be a gyermekek, 18 órától István Ildikó és barátai muzsikálnak, holnap 11-től gyermek-néptáncegyüttesek teremtenek hangulatot, 17 órától pedig mesemondás lesz.

Kint a főtéren ma 16.30-tól a Napsugár Napközi Otthon óvodásainak éneke hoz derűt a hallgatóságnak, amit vasárnap 17 órától két koncert és a veszprémi Kabóca Bábszínház misztériumjátéka követ. Szombaton a Krisztus Király-templomban Bach Karácsonyi oratóriumát játsszák, vasárnaptól aztán minden eddiginél gazdagabb felhozatallal várják a közönséget, és nem csupán a főtéren – ahol december 23-ig áll majd a bál, és naponta 2–7 zenés, táncos, verses vagy dalos produkció követi egymást –, hanem a Tamási Áron Színházban is, ahol kétszer is lesz mesejáték. A kórusok és zenekarok mellett 800 sepsiszentgyörgyi óvodás és iskolás is színpadra lép e tíz nap alatt. Az ünnepi forgatagban gyorsfényképet is lehet készíteni és kinyomtatni a téli díszítésű háttér előtt, az épületekre pedig gyermekrajzokat vetítenek. Maga a vásár is bőséget ígér: a helyi és környékbeli termelők és kézművesek 60 asztalnál árulják a gondosan, szeretettel készített ajándéknak valót.

Szívet melengető kezdeményezés, hogy – országos szinten is élenjáróként – kizárták az egyszer használatos műanyagokat a vásárból, így minden ételt és italt biológiailag lebomló, komposztálható vagy újrahasznosítható tálalásban kínálnak.