Egy 43 éves csíkszépvízi nőről van szó, aki 2003 és 2011 között 8 bűntársával együtt fiatal lányokat csábított külföldre németországi munkavégzés ígéretével, közöttük kiskorúakat is, ám a lányok ehelyett Csehországba kerültek, ahol prostitú­cióra kényszerítették őket. A nő a legkeresettebb bűnözők között szerepelt az eumostwanted.eu weboldalon, és négy székelyföldi bíróság is kerestette börtönbüntetése letöltésére: a Kovászna Megyei Törvényszék 5 évre, a Hargita Megyei Törvényszék ugyancsak 5 évre, a Csíkszeredai Bíróság 2 és fél évre, míg a Maros Megyei Törvényszék 6 évre ítélte embercsempészetért, gyermekkereskedelemért és bűncselekmény céljával alakult szervezett bűnözési csoportban való részvételért. (Digi 24/Transindex)

EGYESEK EGYENLŐBBEK. Vannak, akik befizetéseik alapján 3000 lejes nyugdíjra lennének jogosultak, mégis havi 40 ezret kapnak, és ez érthető módon felháborítja az embereket – jelentette ki Raluca Turcan kormányfőhelyettes szerda este. A Nemzeti Liberális Párt – amelynek Turcan alelnöke is – állítólag szeretné a nyugdíjak közötti egyenlőtlenségeket legalább tompítani, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan mit terveznek: Ludovic Orban kormányfő a speciális nyugdíjak eltörléséről beszél, Klaus Iohannis államfő pedig azt mondta, hogy a bírókat és ügyészeket nem fosztaná meg ettől a jövedelemtől. A legnagyobb nyugdíjat jelenleg egy bíró kapja, a havi 74 ezer lejes öregségi juttatásra természetesen nem befizetései jogosítják fel, hanem az, hogy ő is a kivételezettek közé tartozik. (Digi24)

KETTŐS GYILKOSSÁG SZATMÁRON. Feltehetően egy idő előtt szabadult bűnöző ölt meg két nőt a Szatmár megyei Felső­berekszón. A hatóságok először két paplanárusra gyanakodtak, akiket hamar elfogtak és kihallgattak, ám ez a szál tévesnek bizonyult. A két vándorárus valóban járt az egyik áldozat házában, aki átkísérte őket a másikhoz, de oda már nem mentek be, húszpercnyi hasztalan várakozás után távoztak; az is lehet, hogy épp ezalatt történt a gyilkosság. A két – 63, illetve 54 éves – nőt december 10-én holtan találták meg az egyikük házában, és miután a paplanárusok ártatlansága kiderült, a rendőrök máramarosi kollégáik segítségét kérték, akiknek a nyomkövető kutyájuk egy helybeli lakoshoz vezette őket. A 42 éves férfi gyilkossági kísérletért volt börtönben – 2015-ben 6 évi szabadságvesztésre ítélték, mert brutálisan összeverte a feleségét –, és a kompenzációs törvénnyel szabadult idő előtt, 2018-ban. A falubeliek szerint külföldön dolgozott, és csak nemrég tért haza. A rendőrség feltételezése szerint rabolni akart, és azért ütötte le a fiatalabbik nőt, mert az rajtakapta – második áldozata pedig valószínűleg véletlenül tetten érte a gyilkost, aki őt is megölte, hogy ne tanúskodhasson. (Transindex)