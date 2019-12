Tőkés lászló: 1989-ben nem volt már hova hátrálni

A kommunista állam az erdélyi magyaroknak adományként küldött tízezer bibliát zúzatott be és készíttetett vécépapírt belőlük. Nicolae Ceauşescu kínai, észak-koreai mintára 7–8 ezer falut akart eltüntetni a föld színéről, hogy a falvak lakóit is tömbházakba költöztesse – emlékeztetett. „Ebben a helyzetben nem szabadott hallgatni. Arról sem szabadott hallgatni, hogy olyan egyházi vezetőink voltak, akik az ateista, kommunista hatalommal kollaboráltak. Nem volt már hova hátrálni” – idézte 1989-es ellenállásának motivációit Tőkés László. Felidézte: a temesvári gyülekezetet is bevonta a küzdelmébe, az istentiszteletek végén rendszeresen beszámolt arról, hogy miként fenyegették állásfoglalása miatt az egyházi és világi vezetők. Csodálatosnak tartotta, hogy a temesvári gyülekezet – ahelyett, hogy megijedt volna a kommunista politikai rendőrség rá is kiterjedő fenyegetésétől – felbátorodott, és kiállt a lelkésze mellett.

Temesváron az 1989-es népfelkelés évfordulós rendezvénysorozata az 1989: Istennél a szabadítás című egyházi szimpóziummal kezdődött, amelyen Békefy Lajos lelkipásztor, közíró az általa írt Temesvári hitvallásra utalva említette: Tőkés László 1989-ben Isten eszköze volt. Isten mondatta ki a szót és tette mellé a gyülekezetet is. Toró T. Tibor, a Temesvár 30 rendezvénysorozat főszervezője elmondta: a hétfőig tartó rendezvények keretében tudományos konferenciát, előadásokat tartanak. Egy gálaműsorra Temesvárra várják Orbán Viktor miniszterelnököt is, és vasárnap felavatják a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév református központ templomépületét. Toró T. Tibor szerint az épület forradalmi emlékmű, amely azonban nem csupán a múltat idézi, hanem a temesvári magyarság jövőjét is megalapozza.