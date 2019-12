Klímavédelemről az EU-csúcson

Az éghajlatváltozás megváltoztatja az európai társadalmakat és gazdaságaikat, ezért támogatni kell a versenyképesség megőrzését olyan eszközökkel, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést és a szociális védelem fenntartását – hangsúlyozta David Sassoli. Az elnök emellett üdvözölte az Európai Bizottság javaslatát a Méltányos Átállást Szolgáló Alap létrehozásáról, amely a szén-dioxid-kivonás által leginkább érintett embereket és régiókat hivatott segíteni. „Senkit sem szabad magára hagyni. Támogatni kell azokat, akik elsősorban a szén-dioxid-alapú iparágaktól függenek” – fogalmazott.

A kétnapos tanácskozásra érkező Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke úgy nyilatkozott: nem engedjük meg a brüsszeli bürokratáknak, hogy a szegény országokkal fizettessék meg a klímaváltozás elleni harc költségeit. Elmondta: az Európai Tanács tervei között szerepel, hogy az uniós tagországok közösen foglaljanak állást arról, hogy az egész európai gazdaságot 2050-re karbonsemlegessé alakítsák át. „Mindannyian tudjuk, hogy a klímaváltozás nagy baj, azt is tudjuk, hogy ez ellen harcolni óriási vállalkozás, ami rengeteg pénzbe kerül. Ezért itt világos pénzügyi garanciákat kell kapnunk, és ennek a részleteit fogjuk kitárgyalni” – mondotta.

A miniszterelnök kijelentette: Magyarország is azt szeretné, hogy 2050-re klímasemleges legyen az európai gazdaság, ezért készen áll arra, hogy egy erről szóló megállapodást aláírjon. Elmondta azt is, hogy ide tartozó tárgyalási téma lesz a nukleáris energia jövője is. Magyarország azt szeretné, ha Brüsszelben egyszer és mindenkorra félretennék a nukleáris energiával kapcsolatos összes fenntartást, valamint minden kritikát és támadást az ilyen energiát előállító országokkal szemben, mint Magyarország, ugyanis nukleáris energia nélkül nincs karbonsemleges európai gazdaság – húzta alá Orbán Viktor.