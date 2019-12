Ajándék a mesterek tarsolyából

Munkájuk bizonyítja, a hagyományos termék is lehet divatos és hasznos, időtálló és megunhatatlan egyszerre. Jó példa erre a nemezelt papucs, ékszer vagy hajdísz, a népies ruhák sokasága, a horgolt csipkék díszítette méhviaszgyertya, a megannyi mázas bögre és gyönyörű cserépedény, az egyedi sújtásékszerek, a gyógynövények felhasználásával készült szappan és bőrápoló termékcsalád, az újrahasznosított üvegből készült karácsonyfadísz és fülbevaló, a faragott játékok és figurák, a bőrdíszműves portékái vagy a gyönyörűen díszített mézeskalácsok.

Az Erdély Művészet és Örökség Egyesület szervezte karácsonyi vásár ezúttal is szívet-lelket gyönyörködtető, s ha angyalfia nem is kerül a kosárba, érdemes időt szakítani rá, hogy szívünk-lelkünk kicsit feltöltődjön az ünnep előtti rohanásban. A főtéri vásári forgatag a következő napokban is látogatható, ott december 24-ig válogathatunk ajándékot szeretteinknek.