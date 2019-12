Szőcs Dénes két héttel ezelőtti leváltása után úgy tűnt, a helyi testület nem fog sietni az új alpolgármester megválasztásával. Eddig mindössze annyi volt bizonyos, hogy az RMDSZ saját soraiból senkit nem fog nevesíteni, az MPP helyi elnöke, Pál Ilonka pedig azt nyilatkozta, hogy olyan, a jobboldal képviselőinek soraiból választott alpolgármestert szeretnének, aki szót tud érteni a polgármesterrel. Ehhez az állásponthoz képest meglehetősen felgyorsultak az események.

Tegnap nyolckor még csak a három néppártos és három polgári pártos tanácstag volt jelen, de bő negyedórával később sem lettek többen, sőt, Szőcs Dénes távozásával egy tanácsossal apadt is a szavazásra jogosult tanácstagok száma, így Sütő Levente Lehel polgármesternek és az öt tanácstagnak nem maradt más választása, mint tudomásul venni: nincsenek elegen ahhoz, hogy jogszerűen hozzanak meg bármilyen határozatot.

Sütő Levente Lehel szerint a meghiúsult alpolgármester-választás többletmunkát fog rá róni, de nem fog kétségbeesni, a napi feladatokat el tudja majd látni. Farkas Domokos, az EMNP frakcióvezetője úgy nyilatkozott, sajnálattal veszi tudomásul, hogy miután több alkalommal is tárgyaltak az RMDSZ-szel, s megegyeztek velük, hogy a község érdekében alpolgármestert kell választani, a szövetség tanácsosai mégis távol maradtak. „Ez részükről nem politikai hiba, hanem emberi jellemhiba” – mondotta a néppárti tanácsos.

Pál Ilonkát arról kérdeztük, lesz-e következménye annak, hogy Szőcs Dénes az ülés megkezdése előtt elment, távozásával pedig meghiúsította a választás sikerességét. Az MPP helyi szervezetének elnöke röviden csak annyit válaszolt, nem tudja, párttársa miért távozott – lehet, hogy hirtelen rosszul lett –, ezért előbb távolmaradásának okát kell kideríteniük, s csak azt követően vetődhet fel esetleges büntetése.

Farkas Sándor RMDSZ-es frakcióvezetőt munkahelyén, a közbirtokosságnál kerestük fel. Mint mondotta, több okuk is volt a távolmaradásra. Például nem elégedettek azzal, ahogy a polgármesteri hivatal kiküldi az ülésre szóló meghívókat. Sohasem érkezik idejében, ráadásul az ülésanyagot mindig csak vázlatosan mellékelik, még a költségvetést érintőket is! Aztán azt sem értették, miért rendkívüli tanácsülésre hívták őket, amikor az e havi soros ülés sem volt még meg ebben a hónapban. „Eddig mindig azt mondták, rendkívüli tanácsülést csakis a soros után lehet tartani, most pedig kiderül, mégis lehet” – mondotta.

Farkas Sándor úgy véli, ami az elmúlt időszakban a tanácsban történik, az nem az ő harcuk, ezért ki akarnak maradni belőle. „A polgármester és az alpolgármester közti konfliktus egyik forrása az volt, hogy előbbi át akarta adni szinte minden feladatát utóbbinak, az pedig nem fogadta el, még perelt is emiatt. Az az érzésem, most sem alpolgármestert keres, hanem sokkal inkább bábot. Mi ebből a harcból inkább kimaradnánk; mutassák meg a polgáriak és a néppártosok azt, amit három és fél éve hangoztattak, hogy képesek Vargyas sorsát megoldani.”