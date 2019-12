Természet, ember és művészet

Manapság kénytelenek vagyunk figyelni a természetre, és nagyon fontos, hogy a művészet nyelvén is szóljunk erről a témáról – mondta Várallyay Réka művészettörténész a Tankwa Artscape nemzetközi kortárs művészeti program 2018-as és 2019-es alkotásaiból szemléző fotókiállítás szerdai megnyitóján Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parkban. A kiállítás részeként rövidfilmeket is láthattunk a Tein Teaházban, Péter Alpár képzőművész pedig természetművészeti workshopot tart az EMŰK-ben.

A kiállítás megnyitóján elsőként Sztakics Éva alpolgármester köszöntötte az érdeklődőket, aki mindenek­előtt a klímaváltozás negatív hatásaira figyelmeztetett. Hangsúlyozta: mindnyájunk felelőssége minden eszközzel felhívni a figyelmet erre a problémára, melyet a városvezetés is igyekszik komolyan venni, támogatva például a műanyagmentes csomagolás bevezetését az üzletekben, műanyagmentes karácsonyi vásárt szervezve, de háziasszonyként ő maga is vigyáz arra, hogy minél kevesebb szemetet állítson elő. „A művészek mindig iránytűi a társadalomnak” – jelentette ki, majd köszönetet mondott Péter Alpárnak, hogy ő művészként is foglalkozik ezzel a témával, és kapcsolatrendszerét felhasználva nemzetközi szinten is fellép a környezet védelméért.

Várallyay Réka rámutatott, hogy „a természettel való művészkedés” a múlt század 60–70-es éveire tekint vissza, és különböző formái voltak, de amíg például a Land-art nevű művészeti megnyilvánulások során az alkotók anyagként kezelték a természetet, átformálva azt, egészen más hozzáállást képvisel a 21. század természetművészete, ahol a művészek alázattal viszonyulnak a környezethez, finoman nyúlnak csak bele, a természet, művészet és ember közösségének helyreállítására téve kísérletet. Amíg Nyugat-Európa és Amerika különböző politikai témákat és a gender kérdést állítja a művészet középpontjába, addig keletről, Dél-Korea, Japán, Irán felől érkezik egy másik vonulat, amit Nature-art összefoglaló néven emlegetnek, és amelyben „az ember és általa az alkotás is a természet és a teremtés része”. Általában olyan művészek vesznek részt ezeken a szimpóziumokon, akik alázattal viszonyulnak a tájhoz és az adott feltételekhez. Dél-Afrikában például tíz napon keresztül konténerekbe összezárva laknak a sivatagban nők és férfiak együtt, és mindenkinek egy vizes palackja van, de örömmel alkotnak a közös cél érdekében – fogalmazott a művészettörténész, majd háláját fejezte ki azért, hogy Szentgyörgy már a kilencvenes évek óta nyitott a kortárs művészeti kezdeményezések felé.

A kiállítás megnyitója után az érdeklődők megtekinthettek a Teinben egy videómunkát és pár rövidfilmet, melyek a dél-afrikai Tankwa Karoo Nemzeti Park sivatagos területén született egyes alkotások létrejöttének folyamatát mutatták be. A kiállításhoz kötődik az a természetművészeti workshop is, melyet Péter Alpár képzőművész ma délelőtt 10 órától tart az EMŰK-ben. A műhelyfoglalkozások alatt a résztvevők elmélyíthetik kortárs képzőművészeti ismereteiket mind elméleti-művészettörténeti, mind gyakorlati szempontból, megismerve a kortárs szobrászat új törekvéseit és anyaghasználatát, olyan műfajokba nyerve betekintést a természetművészet által, mint az installáció, objekt, performance és más intermediális műfajok. A főtéri kiállítás – mely egy három részből álló sorozat első mozzanata – január 26-ig látható, a rövidfilmeket a turisztikai információs iroda kirakatában tekinthetik meg az érdeklődők.