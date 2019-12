Turóczi Ildikó újabb könyve Afrikáról

Mintegy félszáz érdeklődő jelenlétében mutatták be dr. Turóczi Ildikó volt ozsdolai és kézdivásárhelyi családorvos hatodik, Varázslatok, járványok, missziók című könyvét a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvár pincéjében kedden. A szerzővel Vántsa Judit könyvtárvezető beszélgetett.

Első könyve, a Buen Camino – Jó utat! 2009-ben jelent meg Fekete Vince József Attila-díjas költő gondozásában és biztatására. A második, az Álomcsapda a következő évben látott nyomdafestéket. Turóczi Ildikó 2011-től szabadúszó orvos, Afrikában önkéntesként dolgozott, kórházat alapított, az ottani élmények hatására néhány éve egy afrikai gyermekek oktatását támogató programot irányít. Kameruni élményeit és kutatásait a Változó idők Kamerunban (Fehér gyógyítóként a hegyi királyságban) és a Boszorkányok, sámánok, varázslók (Esuföld, Kamerun) kötetei foglalják össze. Női függetlenség, szabadság, elvárások, meg(nem)felelés az Eszter című kötet témája. Jelenleg az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi szervezet orvosa, kameruni árvákkal foglalkozó programot vezet, kutat, ír, publikál. Turóczi Ildikó önkéntes orvosként először 2011-ben utazott Kamerunba, a köztársaság Esu-hegyi királyságába, ahol két hónapot töltött. Ez idő alatt néhány helybeli önkéntes társával létrehozott egy nyolcágyas egészségügyi központot.

Vetített képes előadásán a szerző a kameruni, észak- és dél-szudáni élményeiről számolt be, beszélt az afrikai varázslókról, boszorkányokról, törzsi királyokról, az ottani betegellátásról, a maláriáról, a lepráról, az álomkórról, a cecelégyről, a háborús övezetekről, a lebombázott kórházakról. Mivel Kamerunban háború dúl, egyelőre nem tér vissza Afrikába – hangsúlyozta, és azt is elárulta, hogy hetedik könyve is minden bizonnyal a fekete kontinensről fog szólni. A találkozó végén Vántsa Judit Fekete Vince Udvartér című könyvével ajándékozta meg a szerzőt.