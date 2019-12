Kihallgatták Mihai Fifort

Mihai Fifor volt védelmi minisztert is kihallgatták tegnap az Arad és Temes megyei közintézményeket és szociáldemokrata párti politikusokat érintő korrupciós ügyben. A volt tárcavezető a korrupcióellenes ügyészség (DNA) temesvári székhelyéről való távozásakor azt nyilatkozta, tanúként idézték be kihallgatásra. Bevallása szerint nincs tudomása a bűnvádi eljárás tárgyát képező tettekről, ő maga is a médiából értesült az ügyről, és támogatni fogja a hatóságok munkáját, hogy derüljön fény az igazságra.