Szabadnapot vallás szerint

A szövetség közleménye szerint eddig több megyében is gondot okozott, ha az ortodox vallás húsvéti vagy pünkösdi ünnepe nem esett egybe a katolikussal vagy a protestánssal. Ezt a problémát oldja meg az elfogadott törvénytervezet, amely szerint a munkáltató mindkét keresztény ünnepet megadhatja az alkalmazottjainak, de az egyiket kötelező bepótolni, hiszen csak egy húsvéti, illetve pünkösdi szabadnap jár a munkatörvénykönyv szerint. A törvénytervezet a diákok helyzetére is kitér, akiket nem írhatnak be igazolatlan hiányzónak saját vallási ünnepeiken – ha a szenátus is megszavazza az RMDSZ tervezetét.