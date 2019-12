A matcha tea az új kávé? /X/

Nagyon trendi dolognak számít manapság a tea, ami amellett, hogy rendkívül finom ital, fogyasztása a szervezetünkre is számos pozitív hatással van. Többek között antioxidáns és fertőtlenítő hatással rendelkezik, emellett megnyugtat és segít a stresszoldásban. Az egészséges életmód hívei tisztában vannak azzal, hogy a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás mennyire elengedhetetlen, és ha nem csak vizet szeretnénk inni, akkor a zöld teákat is bevethetjük az ügy érdekében. A zöld teák koronázatlan királya a matcha tea, mely végre hozzánk is megérkezett.