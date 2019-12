Annak ellenére, hogy szombaton kora este a táblázat két első helyezettje csapott össze a kézdivásárhelyi sportcsarnokban, a mérkőzés mégis Dávid és Góliát párharcának tűnt, hiszen a Szatmárnémeti VSK csapata mind költségvetésben, mind játéktudásban fölülmúlja a házigazda Kézdivásárhelyi SE gárdáját. A kék-fehérek Jade Wegával, Ramona Dănalachével, Holinka-Miklós Hannával, Domokos Rékával és Kaila Mobleyvel kezdték a meccset, a vendégeknél Bernice Bosbey, Carla Popescu, Oláh (Orosz) Andrea, Alina Podar és Adreea Huțanu került be a kezdő ötösbe.

A kézdivásárhelyi lányok nem illetődtek meg a bajnoki ezüstérmesektől, és első támadásukat máris kosárra váltották, amire gyorsan válaszoltak a szatmáriak. Újabb Dănalache-duplával előnybe került a KSE, s Oláh triplája után Holinka-Miklós célzott pontosan távolról (7–5). A következő percekben is a felső-háromszéki csapat vezetett, sőt, az első negyed felénél 15–11 volt az állás a KSE javára. Vega értékesítette két büntetőjét, majd egy újabb duplát is elsüllyesztett, továbbá Mobley is pontozott, és a 7. perc végére már 10 pont volt a kék-fehérek előnye (23–13). Innen azonban a vendégek vették át a kezdeményezést, és a negyed végére négypontosra faragták le hátrányukat (23–19). A második játékrészt két kihagyott támadás nyitotta meg, majd Mobley és Debreczi Iringó pontjaival újra plusz tíz volt a Kézdivásárhelynek (29–19). Farkas Alpár tanítványai ekkor még nem adták át a kezdeményezést ellenfeleiknek, de lassan kezdett megmutatkozni a két csapat közötti tudáskülönbség. A 18. percben Podar 31 egyenlőre hozta a meccset, de kevéssel később Czimbalmos Tímea kosara után 33–33 volt az állás. Oláh triplájával meglépett a VSK, de csapatunknak a folytatásban sikerült felzárkóznia egy pontra (35–36). Az első félidő küzdelmeit egy újabb Oláh-hárompontos zárta, s a KSE négypontos hátrányban vonult szünetre (35–39).

A fordulást követően is folytatódott az adok-kapok, s a 22. percben csak 3 pont volt a szatmári gárda előnye (39–42). A kiélezett küzdelem hevében mindkét oldalon becsúszott egy-két hiba, s a 27. percben 43–48 volt olvasható az eredményjelző táblán, a céhes városbéli lányok pedig kőkeményen harcolva kiegyenlítettek 48-ra. A következő percek is ádáz harccal teltek el, és 53–52-es hazai vezetésről indult a párharc záró szakasza. Domokos duplája után még éltek a hazai csapat győzelmi esélyei (55–52), ám a hosszabb kispaddal rendelkező vendégek gyorsan fordítottak (55–59), és innen már csak egy csapat létezett a pályán. A hősies küzdelem alatt elfogytak Farkas Alpár tanítványai, akik elvesztették frissességüket és robbanékonyságukat, így egyre több teret engedtek a szatmáriaknak, akik a 35. percben már 10 ponttal vezettek (59–69). A jobban hajrázó VSK végül 60–80 arányban nyert, de egy kis szerencsével a háromszékiek sikerét is hozhatta volna a mérkőzés.

A KSE csapatából Mobley újabb dupla duplát jegyzett, miután 14 pontot és 13 lepattanót szerzett, a túloldalon Oláh 24 egységig, míg Mosby 15 pontig és 12 leszedett labdáig jutott.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, Nyugati csoport – 8. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Szatmárnémeti VSK 60–80 (23–19, 12–20, 18–13, 7–28) Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Több mint 250 néző. Vezette: Vlad Potra, Mihai Săndulache, Diana Oprea. KSE: Vega 9, Dănalache 8, Holinka-Miklós 9/9, Domokos 7, Mobley 14–Németh, Tuchilus, Ardelean, Kozman, Lénárt, Czimbalmos 6, Debreczi 7/3. Edző: Farkas Alpár. Szatmárnémeti: Mosby 15, Popescu 3, Oláh (Orosz) 24/15, Podar 19, Huțanu 8/3–Denson, Kádár, Croitoru 5, Ferenczi 2, Szmutku, Pop 2, Gladkova 2. Edző: Mauro Procaccini.

A pontvadászat következő körében a Kézdivásárhelyi SE is pihen, hiszen csapatunk még november 20-án lejátszotta a Nagyváradi Rookies elleni idegenbeli meccsét, a találkozót pedig a céhes városbéliek nyerték meg 81–53-ra. A Nyugati csoport 9. fordulójának további mérkőzései: Szatmárnémeti VSK–Marosvásárhelyi Sirius, Kolozsvári U–Aradi FCC. (tibodi)