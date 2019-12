Mivel ez év elejétől alapvető változások álltak be a szociális ellátási és gyermekvédelmi rendszer fenntartását illetően, illetve több szerkezeti változás is történt 2019 folyamán, a megyei önkormányzat pénteki ülésén hozott határozatok tetemes hányadát az idevágó intézkedések tették ki. A testület tagjai nyolc a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság tevékenységéhez kötődő határozattervezetet hagytak jóvá. Az ülésen ugyanakkor tudomásul vették Boricean Cosmin liberális párti megyei tanácsos mandátumának megszűnését, és utódja Popica Silviu Ciprian is letette a hivatali esküt. A napirenden költségvetés-kiigazítás is szerepelt, a legfontosabb tétel a megyei kórház rendelkezésére bocsátott, az új eszközök beüzemelésére és működtetésére fordítható 500 ezer lej.

A szociális ellátási és gyermekvédelmi rendszert illető döntéseket Tamás Sándor, az önkormányzat elnöke, valamint Vass Mária vezérigazgató ismertette. Felvezetőként az elnök felidézte, 2019 az első év, amikor a rendszer pénzügyi fenntartása teljes egészében a megyei önkormányzat feladata. Előzőleg a rendszert megosztott finanszírozással tartották fenn, azaz az önkormányzat és a kormány is hozzájárult a költségekhez. Emiatt több alkalommal is fennakadások voltak. Idén ez már nem állt fenn, ami bizonyítja, hogy a megyei önkormányzat jobban gazdálkodik a közpénzzel, és az intézmények jövőjét is jobban meg tudja tervezni – vélekedett Tamás Sándor. Az elnök azt is elmondta, hogy az idénre előirányzott 121 millió lej működési költség több mint egyharmadát, 43 millió lejt fordítottak a szociális háló fenntartásárára. A rendszerben egyébként 560 ember dolgozik.

Vass Mária az intézmény szintjén történt változásokat ismertette, amelyekhez az említett testületi döntések is kötődnek. A tanácstagok az oltszemi elhelyezési központ átszervezéséhez kapcsolódóan elfogadták azt a határozatot, mely a SERA Alapítvánnyal kötött megállapodás részeként három családi jellegű ház megépítését szolgálja a speciális iskola diákjai számára. Vass Mária szerint Bodzafordulón már elkezdték az építkezést, Kézdivásárhelyen az engedélyek beszerzése zajlik. Emellett idén kezdeményezték a 18 évet betöltő fiatalokat befogadó sepsiszentgyörgyi központ átszervezését, tizenkét fiatal korábban tömbházlakásban élt, ők hamarosan egy magánházba költöznek. A szolgáltatások bővítése kapcsán is történtek lépések. Szintén ebben az évben újból csak a Sera Alapítvánnyal közösen épített két rehabilitációs központot adtak át, amelyek fogyatékkal élő gyerekek fejlesztését teszi lehetővé. A két új létesítmény Bodzafordulón és Sepsiszentgyörgyön működik. A megyében ezzel hatra nőtt azon rehabilitációs központok száma, amelyet fogyatékkal élő felnőttek és gyerekek vehetnek igénybe. Egy további kezdeményezés a családon belüli erőszak áldozatait befogadó védett otthon létrehozása. A testület tagjai erre is rábólintottak. A beruházást az esélyegyenlőségi ügynökség országos pályázatának részeként valósítják meg. Vass Mária emlékeztetett, hogy egy sürgősségi befogadóközpont már működik a megyében, de ott csak hatvan napig maradhatnak a rászorulók, az új létesítményben viszont egy évig élhetnek majd az áldozatok. Az igazgatóság a nevelőszülői hálózat bővítését is tervezi, országos pályázat segítségével ötven újabb nevelőszülői állást hoznak létre. Vass Mária szerint Háromszéken jelenleg 122 nevelőszülőt foglalkoztatnak. A tanácstagok a SERA Alapítvánnyal megkötött egyik együttműködési megállapodásának meghosszabbításáról is döntöttek. Ez alapján folytatják a 2018 januárjában indított programot, amelynek célja, hogy rászoruló családok lakhatási körülményein segítsenek annak érdekében, hogy a család egyben maradhasson és a gyerekek ne kerüljenek a gyerekvédelmi rendszerbe. A megyében 28 esetben sikerült olyan életkörülményeket kialakítani, hogy a gyerekek a szülőkkel maradhatnak.

A testület ülését követő megyeinfón Tamás Sándor arról is beszámolt, hogy csütörtökön Brassóban mind a megyei önkormányzat, mind Kovászna város vezetősége újból megerősítette, hogy élni szándékoznak az elővásárlási jogukkal a kommandói kisvasút ügyében. Tamás Sándor megjegyezte, hogy a kisvasút ügyében egységes az akarat, az önkormányzat is egyhangú döntést hozott ennek kapcsán pár hete, amikor közel nyolcszázezer lejt különítettek el a Kommandó közigazgatási területén lévő rész megvásárlására. Utóbbira viszont várni kell még, a jövő hónapban derül ki, vannak-e még olyanok, akik pályáznak a kisvasútra. Amennyiben igen, akkor árverésre is sor kerülhet majd.