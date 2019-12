Be nem tartott egyezségek

Bár Marius Lazurca, Románia budapesti nagykövete szerint Románia nem adta jóváhagyását ehhez a programhoz, mégis nagyon sok jóhiszemű román elhiszi azt, hogy igenis létezett a Kelemen Hunor által emlegetett szóbeli megállapodás, amelyhez beleegyezését román részről a pártelnök Dragnea és a szenátus elnöke, Tăriceanu adta, ez a két átkozott haza-, és nemzetáruló, akik azért, hogy mocskos mancsukat a koncra tegyék, a saját anyjukat is elárulnák. (A hírt kommentálók hozzászólásainak egy-egy finomabb részleteiből idéztem).

De vannak, akik nemcsak Magyarország romániai gazdaságfejlesztési programja miatt búsulnak, hanem például még az ukrajnaiért is. Egy ilyen aggódó a sok-sok titulussal rendelkező szakértő, kutató, elemző, szakíró stb. Răzvan Munteanu, aki igen-igen aggódik az ukrajnai, a miénkhez hasonló gazdaságfejlesztési program miatt, aminek segítségével Magyarország támogatja az ottani kisvállalkozókat. És Kijev is természetesen az ellen harcol. A szerző szerint az tulajdonképpen bátorítja Kárpátalján a szeparatista érzelmeket. Az a segítség, ami a magyaroknak kedvez az ukránok kárára, szociális szakadást okoz a térségben, ami társadalmi feszültséget és kormányellenes érzelmeket kelthet. Nemcsak az a baj, hogy Magyarország pénzügyileg avatkozik be, hanem az is, hogy szegény Kijevnek nincs ilyen lehetősége. (És akkor dögöljön meg a szomszéd kecskéje is.) A szerző sajnálkozik azon, hogy még feszültebb a viszony, miután elfogadták az új oktatási törvényt, ami ellen még ugyebár Románia is tiltakozott, de nem annyira, mint Magyarország, amelyik odáig ment, hogy blokkolta az Ukrajnával kapcsolatos közös NATO-nyilatkozatot. Szijjártó Péter ugyanis azt mondta: ők nincsenek felkészülve arra, hogy geopolitikai szempontok kedvéért feláldozzák 150 ezer ukrajnai magyar érdekeit. (Akkor, amikor mi nyalási hajlandóságunk bizonyítására – Amerika, az EU irányába – megtennénk még azt is, hogy feláldozzuk 700 ezer román érdekeit.)

A szakértő más csuda dolgokat is elárul. Többek közt azt is, hogy hosszú távon Magyarország még katonai akciókra is képes lenne a kárpátaljai kisebbség megvédésének ürügyén!!! Hol vannak Magyarország többi szomszédai, akik Ukrajna sorsára juthatnak, mert a magyarok segítik a többi szomszédos országok polgárait, még az ottani magyarokat is. Hol a kisantantos összefogás?! Csak azt nem tudom, hogy Magyarország az estleges támadást Ukrajna ellen NATO égisze alatt teszi-e majd meg, és ha igen, akkor abban román katonai egységeknek is részt kellene-e venniük? Romániának is nagy figyelemmel kell követnie az ott történtek dinamikáját és a módot, ahogyan Magyarország viszonyul az ottani magyarokhoz – állítja a szerző. Mint már említettem, Lazurca úr hál’istennek kerek perec megmondta, hogy a nálunk folyó programhoz nem adtuk hozzájárulásunkat.

Ezek után mégis megdöbbentő, hogy Kelemen Hunor azt is elárulta (ami nem szép tőle), hogy ez ügyben Ludovic Orban sem volt elutasító, és azt mondta, hogy „ő nem is érti, mi ezzel a probléma”. Majd ha emiatt őt is hazaárulónak nyilvánítják, akkor meg fogja érteni. Addig is mindent megígért azért, hogy kormányfő lehessen. Kezdetben arról egyezkedett az RMDSZ-szel, hogy az új kormány nem fog egyáltalán változtatni a választási törvényen, és érvényben marad az egyfordulós polgármester-választás. Aztán az írásos egyességbe csak az került bele, hogy a választási törvényen sürgősségi kormányrendelettel és felelősségvállalással nem változtatnak.

De Orbanék más pártocskáknak annak ellenkezőjét ígérték, mint amit az RMDSZ-nek, mégpedig azt, hogy kétfordulóssá teszik az önkormányzati választásokat. Most már nem lehet tudni, hogy melyik ígéretét nem tartja be Orban, az írásost vagy a szóbelit. Az is igaz, hogy nálunk felé semmilyen ígéret betartása nem divat.