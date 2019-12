A modernizáció, mások szerint a NOB előre menekülésének eredményeként jövőre 28-ról 33-ra emelkedik a nyári játékok műsorán szereplő sportágak száma. Ennek köszönhetően a japán házigazdáknak ugyanakkor 474 sportolóval többet kell elszállásolniuk és ellátniuk, mint 2016-ban a Rio de Janeiróban megrendezett olimpia szervezőinek.

Jövőre ugyanis a programba kerül a baseball és annak női változata, a softball, a karate, a sportmászás, gördeszka és hullámlovaglás. A baseball mindkét változata már volt olimpiai sportág, a többiek viszont most debütálnak.

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója szerint a magyar versenyzőknek reális esélye csak karatéban van a kvótaszerzésre.

„Vitathatatlan, hogy a programbővítés hírére megugrott az érdeklődés az új olimpiai sportágak iránt, folyamatosan emelkedik az igazolt versenyzők száma, és még figyelemre méltó eredmények is születnek, mindez azonban együtt is kevés ahhoz, hogy jövőre a magyar sportmászók, hullámlovasok és gördeszkások is olimpikonok lehessenek” – mondta a sportigazgató.

Hozzátette, a baseball és a softball ugyan egyre népszerűbb nálunk is, de a két sportág nincs abban a helyzetben, hogy kvótaszerzésről álmodozó csapatot tudjon összeállítani. Fábián szerint az újítások nyertese a magyar karatesport lehet.

„A várakozásokat Tadissi Martial és Hárspataki Gábor válthatja valóra jövőre. Előbbi a korosztályos EB sikereit követően a 67 kilogrammosok között már világranglista vezető is volt, egyetemi és főiskolai világbajnoki címmel is büszkélkedhet, és a 75 kilósok mezőnyében harcoló Hárspatakival együtt már több olimpiai kvalifikációs versenyen is dobogós helyet érdemelt ki” – mondta Fábián, kiemelve, hogy az idei Európa Játékokon mindketten bronzérmet vehettek át.